В мережі Приватбанку стався збій

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Клієнтам банку рекомендують не проводити платежі до 18:00

У роботі найбільшого українського банку україни, "ПриватРБК-Україна.

Також кореспонденту не вдалося зняти гроші в банкоматі "ПриватБанку" та скористатися карткою при оплаті магазині з терміналом іншого банку.

"На жаль, на даний момент існує технічна трудність при здійсненні оплати картками у торгових точках/інтернеті, у зв'язку з виникненням помилок і автовозвратом коштів", - йдеться в повідомленні банку в системі Приват24.

В Приватбанку обіцяють вирішити проблему і рекомендують до 18:00 і не проводити операції.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 грудня в Києві на станціях метрополітену "Хрещатик", "Театральна" і "Арсенальна" розпочали роботу банкомати "Приватбанку". Сьогодні на цих станціях працюють банкомати і дев'ять терміналів самообслуговування.