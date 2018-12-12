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В мережі Приватбанку стався збій

Новини » Фінанси    12.12.2018 - 16:50
В мережі Приватбанку стався збій
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Клієнтам банку рекомендують не проводити платежі до 18:00

У роботі найбільшого українського банку україни, "ПриватРБК-Україна.

Також кореспонденту не вдалося зняти гроші в банкоматі "ПриватБанку" та скористатися карткою при оплаті магазині з терміналом іншого банку.

"На жаль, на даний момент існує технічна трудність при здійсненні оплати картками у торгових точках/інтернеті, у зв'язку з виникненням помилок і автовозвратом коштів", - йдеться в повідомленні банку в системі Приват24.

В мережі Приватбанку стався збій

В Приватбанку обіцяють вирішити проблему і рекомендують до 18:00 і не проводити операції.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 грудня в Києві на станціях метрополітену "Хрещатик", "Театральна" і "Арсенальна" розпочали роботу банкомати "Приватбанку". Сьогодні на цих станціях працюють банкомати і дев'ять терміналів самообслуговування.

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