Жителів столиці Австралії закликають не виходити з дому через лісові пожежі

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Свої будинки закликають не покидати найближчі 48 годин

У столиці Австралії Канберрі повітря стало настільки задимленим через лісові пожежі, що у понеділок, 6 січня, місцева влада закликала жителів залишатися вдома. Про це повідомяє РБК-Україна з посиланням на DW.

Людям рекомендують не виходити зі своїх будинків протягом щонайменше 48 годин. Столичний аеропорт скасував багато рейсів, музеї, магазини та університети у місті зачинені.

"Пожежі продовжують палати і палатимуть ще упродовж місяців", - заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Тим часом на південно-східному узбережжі країни пройшов дощ, який трохи полегшив боротьбу пожежників з вогнем. Однак у штатах Новий Південний Уельс та Вікторія все ще палає близько 170 пожеж.

Лісові пожежі Австралії не можуть загасити з вересня 2019 року. Полум'я охопило понад 5,5 млн гектарів. Жертвами пожеж стали 24 людини. Майже 200 вогнищ горіння досі нараховується по всій країні. Більше 1200 будинків зруйновані, а мільйони гектарів землі обгоріли.

Також повідомлялося, що влада Австралії має намір виділити близько 1,4 млрд доларів на відновлення після лісових пожеж.