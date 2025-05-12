Маша Ефросинина поразила ярким перевоплощением: новый цвет волос и реакция сына

Так, она вышла в Stories и решила поэкспериментировать с цветом волос.

На этот раз телезвезда выбрала для выступления брючный костюм бело-молочного цвета с накладными карманами. А дополнить свой "лук" она решила париком с рыжими кудрявыми волосами, а также массивными клипсами.

"В такой день", - подписала она фото.



Ефросинина показалась с новой прической (скриншот)

Затем она записала видео в этом неожиданном образе со своим сыном Александром.

"Как я тебе, сыночек?" - спросила Ефросинина.

"Оставишь этот цвет?" - отметил сын телеведущей.



Маша Ефросинина с сыном (скриншот)

"Оставить так? Как ты думаешь, что скажут люди, которые завтра увидят меня на концерте? Скажут, что у меня крыша поехала?" - с юмором спросила она.



Ефросинина сменила имидж (скриншот)

На что Александр ответил, что ему нравится такая мама.

"Класс!" - отметил сын ведущей.



Маша Ефросинина удивила новым цветом волос (скриншот)

Отметим, что телеведущая не первый раз экспериментирует для съемок с прическами и цветом волос. Так, недавно вдохновленная перевоплощением Моники Белуччи в любимом фильме "Малена", Ефросинина стала блондинкой.



Ефросинина в образе блондинки (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

К слову, что Маша Ефросинина уже много лет, помимо карьеры ведущей, участвует в социальных проектах.

Летом 2014 года начала сотрудничество с фондом "Твоя Опора", действия которого направлены на помощь детям и сиротам, имеющим проблемы со здоровьем. Вместе с фондом Ефросинина создала проект Charity weekend - это цикл встреч, тематических мероприятий, мастер-классов и интервью с известными людьми.

В 2020 году основала общественную организацию "Фонд Маша" для помощи женщинам и детям.

После начала полномасштабного вторжения РФ Ефросинина постоянно организовывает сборы для нужд ВСУ.