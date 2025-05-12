Маша Єфросиніна вразила яскравим перевтіленням: новий колір волосся та реакція сина

Так, вона вийшла в Stories і вирішила поекспериментувати з кольором волосся.

Цього разу телезірка обрала для виступу брючний костюм біло-молочного кольору з накладними кишенями. А доповнити свій "лук" вона вирішила перукою з рудим кучерявим волоссям, а також масивними кліпсами.

"У такий день", - підписала вона фото.



Єфросиніна показалася з новою зачіскою (скриншот)

Потім вона записала відео в цьому несподіваному образі зі своїм сином Олександром.

"Як я тобі, синочку?" - запитала Єфросиніна.

"Залишиш цей колір?" - зазначив син телеведучої.



Маша Єфросиніна із сином (скриншот)

"Залишити так? Як ти думаєш, що скажуть люди, які завтра побачать мене на концерті? Скажуть, що у мене дах поїхав?" - з гумором запитала вона.



Єфросиніна змінила імідж (скриншот)

На що Олександр відповів, що йому подобається така мама.

"Клас!" - зазначив син ведучої.



Маша Єфросиніна здивувала новим кольором волосся (скриншот)

Зазначимо, що телеведуча не вперше експериментує для зйомок із зачісками та кольором волосся. Так, нещодавно натхненна перевтіленням Моніки Белуччі в улюбленому фільмі "Малена", Єфросиніна стала блондинкою.



Єфросиніна в образі блондинки (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, що Маша Єфросиніна вже багато років, крім кар'єри ведучої, бере участь у соціальних проєктах.

Влітку 2014 року розпочала співпрацю з фондом "Твоя Опора", дії якого спрямовані на допомогу дітям і сиротам, які мають проблеми зі здоров'ям. Разом із фондом Єфросиніна створила проєкт Charity weekend - це цикл зустрічей, тематичних заходів, майстер-класів та інтерв'ю з відомими людьми.

У 2020 році заснувала громадську організацію "Фонд Маша" для допомоги жінкам і дітям.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Єфросиніна постійно організовує збори для потреб ЗСУ.