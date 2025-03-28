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Маша Ефросинина удивила сменой имиджа: стала блондинкой (фото)

Пятница 28 марта 2025 22:58
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Маша Ефросинина удивила сменой имиджа: стала блондинкой (фото) Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ведущая Маша Ефросинина удивила своих поклонников новым амплуа. Телезвезда перевоплотилась в блондинку и предстала в соблазнительном образе.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Ефросининой.

Вдохновленная перевоплощением Моники Белуччи в любимом фильме "Малена", Маша решила поэкспериментировать с образом. Ведущая давно хотела попробовать стать блондинкой и наконец осуществила мечту.

Так, в новой фотосессии Ефросинина позировала в черном топе, ажурном боди и с париком блондинки.

"Невероятно сексуальная, красивая, глубокая Моника играет женщину, которая под давлением страшных реалий военной эпохи проходит трагическую личную трансформацию. Режиссер Джозеппе Торнаторе решил усилить передачу трансформации и внешним видом героини - она становится блондинкой", - так прокомментировала новое амплуа звезда.

Маша Ефросинина удивила сменой имиджа: стала блондинкой (фото)Маша Ефросинина в образе блондинки (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

По словам Марии, она рада попробовать себя в роли блондинки, однако внутри всегда будет оставаться брюнеткой.

"Каждой из нас, девушки, хватает поводов для трансформаций в эти годы, и они гораздо глубже, чем просто изменить цвет волос. Для этого есть парики. Хотя эксперимент мне понравился! Это стоило того, чтобы понять, что внутри я брюнетка", - призналась ведущая.

Маша Ефросинина удивила сменой имиджа: стала блондинкой (фото)Ефросинина сменила имидж (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как отреагировали в сети на перевоплощение

Одни пользователи отметили, что такой образ очень идет Марии. Однако другие уверены, что лучше всего она выглядит именно с темными волосами.

  • "Мария, ну какой бы ты образ на себя не примеряла ну просто НАХОДКА".
  • "Все же брюнетка - это Ефросинина".
  • "Нет, Мария, ваш цвет темный".
  • "Очень идет".
  • "Вот это просто невероятно! Тебе идет, шикарно".
  • "Как же Вам классно с таким цветом волос".

Напомним, ранее Маша Ефросинина впервые за долгое время поделилась семейным фото, показав мужа-военного. Ведущая, которая уже более 20 лет состоит в браке с Тимуром Хромаевым, трогательно поздравила любимого с юбилеем. Мужчина с начала полномасштабного вторжения стоит на защите Украины. Он занимается радиоэлектронной борьбой и даже получил награду от главкома Сырского.

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