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Маруся Звіробій знову жорстко обізвала Зеленського

STYLERПерсони    04.03.2020 - 12:19
Маруся Звіробій знову жорстко обізвала Зеленського
Маруся Звіробій обізвала Зеленського (фото: РБК-Україна)

Волонтер і медик Маруся Звіробій знову не соромилася в виразах про президента України

Українська волонтер і ветеран АТО Маруся Звіробій вкотре жорстко пройшлася по президентові України Володимиру Зеленському. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі. Вона назвала главу країни "еб*аном" і назвала так рубрику.

Справа в тому, що в останні дні на Донбасі збільшилися обстріл з боку російських окупантів і бойовиків. А президент Володимир Зеленський не реагує на це, а публікує відеоролики зі спортзалу.. На це звернула увагу Ante Gotovina, а Звіробій перепостила посилання у себе в Telegram.

"Запостив видосик з отжыха в спорткомплексі Gymmax. На фото ви бачите, як сумує за загиблими наш президент", - сказано в пості.

Маруся Звіробій знову жорстко обізвала Зеленського

Скріншот поста (Маруся Звіробій/Telegram)

Нагадаємо, що раніше Маруся Звіробій вже неодноразово жорстко висловлювалася про чолі країни Володимира Зеленском. Українська волонтер назвала неприємним словом главу країни, перебуваючи на засіданні суду по її справі. Вона обурилася тим, що Володимир Зеленський приїхав до Ватикану на зустріч з папою Римським у бронежилеті.

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