Соколова різко звернулась до Зеленського та нагадала про долю Януковича (відео)

Яніна Соколова звернулася до Володимира Зеленського (колаж РБК-Україна)

Яніна Соколова застерегла Володимира Зеленського від утисків медійників

Яніна Соколова звернулася до Володимира Зеленського щодо питання медіа та ситуації зі свободою слова, розкритикувала припинення фінансування з держбюджету кримськотатарського телеканалу ATR. Відома журналістка заявила, що обмеження медійників в умовах російської військової агресії проти України та окупації частини території є "зашморгом на шиї будь-якого правителя".

В ефірі цього каналу Соколова застерегла президента від подібних дій.

Ведуча від імені всієї команди своїх проектів у зверненні до Зеленського висловила думку, що зараз він "не тільки лакмусував у суспільстві, проукраїнському, з адекватним і критичним мисленням, своє ставлення до Криму, а він ще й підштовхнув історію того, що може з ним статися так само, як сталося з нашим колишнім "легітимним" президентом, який був до президента Порошенка".

"Тому люди мають якусь межу терпіння, українці дуже терплячі, але такими своїми вчинками ви просто нас підштовхуєте до того, щоб вийти і сказати це все велелюдною кампанією біля ваших стін або на Майдані", - попередила Соколова.

Також журналістка додала, що з такому випадку Зеленський вже не зможе говорити "про проплачені мітинги "Ні капітуляції!".

Відео: Яніна Соколова звернулася до Володимира Зеленського через ATR і свободу слова

Соколова у підписі до відео з ефіру ATR на своєму YouTube-каналі перерахувала ряд прикладів, які вважає потуранням владою України інформаційні атаці Кремля.

Крім того, телеведуча торкнувся також теми "дискредитації українських воїнів судами на підставі їх категоричних слів про діючого президента в інтернеті".

Яніна Соколова звернулася до Володимиру Зеленському через ATR і свободу слова (Фото: скрін youtube.com)