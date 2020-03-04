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Маруся Зверобой снова жестко обозвала Зеленского

STYLERПерсоны    04.03.2020 - 12:19
Маруся Зверобой снова жестко обозвала Зеленского
Маруся Зверобой обозвала Зеленского (фото: РБК-Украина)

Волонтер и медик Маруся Зверобой снова не постеснялась в выражениях о президенте Украины

Украинская волонтер и ветеран АТО Маруся Зверобой в очередной раз жестко прошлась по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Она назвала главу страны "еб*аном" и назвала так рубрику.

Дело в том, что в последние дни на Донбассе увеличились обстрелы со стороны российских оккупантов и боевиков. А президент Владимир Зеленский не реагирует на это, а публикует видеоролики из спортзала.. На это обратила внимание Ante Gotovina, а Зверобой перепостила ссылку у себя в Telegram.

"Запостил видосик с отжыха в спорткомплексе Gymmax. На фото вы видите, как скучает за погибшими наш президент", - сказано в посте.

Маруся Зверобой снова жестко обозвала Зеленского

Скриншот поста (Маруся Зверобой/Telegram)

Напомним, что ранее Маруся Зверобой уже неоднократно жестко высказывалась о главе страны Владимире Зеленском. Украинская волонтер назвала нелицеприятным словом главу страны, пребывая на заседании суда по ее делу. Она возмутилась тем, что Владимир Зеленский приехал в Ватикан на встречу с папой Римским в бронежилете.

Маруся Зверобой эмоционально обратилась к украинцам: я устала Маруся Зверобой жестко обозвала Зеленского
Новости Украины Маруся Зверобой
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