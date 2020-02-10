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Маруся Звіробій жорстко обізвала Зеленського

STYLERПерсони    10.02.2020 - 12:34
Маруся Звіробій жорстко обізвала Зеленського
Волонтер Маруся Звіробій жорстко висловилася про Зеленском (фото: з відкритих джерел)

Маруся Звіробій обізвала президента в суді

Маруся Звіробій назвала президента України Володимира Зеленського "сси*брухт". Українська волонтер назвала нелецеприятным словом главу країни, перебуваючи на засіданні суду по її справі. Вона обурилася тим, що Володимир Зеленський приїхав до Ватикану на зустріч з папою Римським у бронежилеті.

"Я об'єктивно вважаю, що президент - сси*ло. І чекаю сюди президента, тому що командувач країни не повинен ображатися на двох дівчаток... Чого він ходить там у Папи Римського з броником?" - висловилася маруся.

Звіробій сказала, що вже дуже давно попереджала Зеленського не зв'язуватися з військовими.

"Я читаю протокол допиту потерпілого Зеленського та охреневаю. Я його попереджала, що не потрібно зв'язуватися з військовослужбовцями - воно мене не слухає", - підкреслила вона.

Нагадаємо, що Марусі Звіробій вручили підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Волонтеру та ветерану АТО в разі доведення її вини загрожує покарання позбавлення волі на термін до 5 років.

Як ми раніше писали, щодо Звіробій Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження у зв'язку з критикою скандального спілкування президента Зеленського з добровольцями в Золотому в жовтні 2019-го - 41-річна ветеран разом з нардепом Софією Фединою записала відео, в якому було озвучено припущення, що під час однієї з таких поїздок глава держави може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху

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