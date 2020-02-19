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У березні погода приготувала українцям жорсткий сюрприз: прогноз синоптика

STYLERЖиття    19.02.2020 - 07:57
У березні погода приготувала українцям жорсткий сюрприз: прогноз синоптика
Синоптик дав прогноз погоди на березень (Колаж РБК-Україна)

Березень 2020 в Україні прогнозують похолодання

Погода в Україні в березні може неприємно здивувати українців. В кінці цього весняного місяця може вдарити мороз, після якого вже настане справжнє тепло. Зазначається, що в середині лютого на українців чекає потепління, але воно триватиме зовсім недовго.

"Перші кілька днів після потепління будуть холодними, очікується лише кілька теплих днів у середині останньої декади, а потім зима ще нагадає про себе", - повідомив в інтерв'ю "Фактам" синоптик Володимир Деркач.

За словами Деркача на початку березня українців можуть засмуити опади. З середини першої декади березня і до її кінця очікується сильний вітер.

"Температура в цей період буде коливатися: вночі - мороз, а вдень - переважно тепло, хоча можливі морози і в денний час. У другій декаді місяця очікується менше опадів. Спочатку можливі температурні гойдалки, а потім істотно потеплішає. В останню десятиденку березня трохи похолодає, але опадів буде мало, зима відступить", - підсумував він.

Як ми раніше повідомляли, погода в Україні влітку може бути аномально-спекотна через теплу зиму. Безсніжна зима з плюсовими температурами вдень нічого хорошого нашого клімату не несе. Через такий сезон влітку в нашій країні буде температура вище 30 градусів, а врожаю може і зовсім не бути.

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