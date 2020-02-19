В марте погода приготовила украинцам жесткий сюрприз: прогноз синоптика

Синоптик дал прогноз погоды на март (Коллаж РБК-Украина)

Март 2020 в Украине прогнозируют с похолоданием

Погода в Украине в марте может неприятно удивить украинцев. В конце этого весеннего месяца может ударить мороз, после которого уже наступит настоящее тепло. Отмечается, что в середине февраля украинцев ждет потепление, но оно продлится совсем недолго.

"Первые несколько дней после потепления будут холодными, ожидается только несколько теплых дней в середине последней декады, а затем зима еще напомнит о себе", - сообщил в интервью "Фактам" синоптик Владимир Деркач.

По словам Деркача в начале марта украинцев могут огорчить осадки. С середины первой декады марта и до ее конца ожидается сильный ветер.

"Температура в этот период будет колебаться: по ночам - мороз, а днем - преимущественно тепло, хотя возможны морозы и в дневное время. Во второй декаде месяца ожидается меньше осадков. Сначала возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет. В последнюю десятидневку марта немного похолодает, но осадков будет мало, зима отступит", - подытожил он.

Как мы ранее сообщали, погода в Украине летом может быть аномально-жаркая из-за теплой зимы. Бесснежная зима с плюсовыми температурами днем ничего хорошего нашему климату не несет. Из-за такого сезона летом в нашей стране будет температура выше 30 градусов, а урожая может и вовсе не быть.