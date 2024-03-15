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На Марсе обнаружили гигантский объект, который был "у всех на виду": под ним может скрываться вода

Пятница 15 марта 2024 14:15
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На Марсе обнаружили гигантский объект, который был "у всех на виду": под ним может скрываться вода На Марсе обнаружили 9-километровый вулкан, под которым может быть вода (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Кажется, что объект высотой 9 километров трудно остается незамеченным даже в масштабах планеты. Тем не менее, вулкан на Марсе много лет ускользал от внимания ученых, несмотря на активные исследования Красной планеты. Объединение данных, полученных с различных орбитальных аппаратов, позволило сделать это необычное открытие.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт по исследованию Вселенной SETI Institute.

Что известно о найденном вулкане

В регионе Noctis Labyrinthus долгое время скрывался вулкан, известный как Noctis Mons, благодаря своей густо покрытой трещинами и каньонами местности, которая служила ему природной маскировкой. Этот вулкан в настоящее время находится в сильно разрушенном состоянии из-за долгой эрозии.

С его высотой в 9 022 метра Noctis Mons занимает седьмое место среди объектов на Марсе по высоте. Это значительно превосходит самый высокий спящий вулкан на Земле, который достигает всего 6 893 метра.

На Марсе обнаружили гигантский объект, который был &quot;у всех на виду&quot;: под ним может скрываться водаВысота вулкана 9022 метра (фото: SETI)

Прошлая вулканическая активность в районе Noctis Labyrinthus намекала на нее через характер минералов, найденных там, которые образовались из вулканических пород в присутствии воды. Это представляет дополнительный интерес и перспективы для будущих исследований.

Определение расположения вулкана Noctis Mons стало возможным благодаря структуре местности. В центре региона остались остатки кальдеры - обвалившегося кратера, который когда-то был заполнен лавой. Площадь области вулканических отложений составляет около 5 тысяч квадратных километров.

Размеры вулкана и сложность окружающего рельефа позволяют предполагать, что он был активен в течение длительного времени. У подножия одной из его сторон исследователи обнаружили характерные отложения, формирующиеся, когда лава покрывает поверхность, богатую водой и льдом. Это указывает на то, что в эпоху активности вулкана на этом месте мог существовать ледник.

На Марсе обнаружили гигантский объект, который был &quot;у всех на виду&quot;: под ним может скрываться водаВулкан разрушился из-за долгой эрозии (фото: SETI)

Выводы

Исследователи предполагают, что под поверхностью региона могут остаться остаточные следы ледника, то есть запасы замерзшей воды. Если же Noctis Mons еще сохраняет внутреннее тепло, то теоретически в недрах Noctis Labyrinthus могут быть созданы условия для поддержания жизни. Предыдущие исследования указывают на то, что на Марсе сохраняется сейсмическая и геологическая активность.

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