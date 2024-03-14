"Эффект бабочки". Ученые объяснили, как Марс может повлиять на климат Земли

Силы гравитационного тяготения Марса может быть достаточно для того, чтобы "взволновать" Мировой океан и существенно повлиять на климат Земли. По мнению ученых этот процесс - длительный, но вполне вероятный.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как именно климат Земли может зависеть от Марса.

Результаты исследования

О том, что колебания орбиты Земли вокруг Солнца влияют на климат планеты, ученые узнали давно. Так называемые циклы Миланковича - периодические и измеряются десятками, а то и сотнями тысяч лет.

В то же время, недавние исследования ученых из Сиднейского университета обнаружили так называемый "Большой цикл" продолжительностью 2,4 млн лет. По мнению ученых, он "управляется" Марсом и влияет на океанические течения Земли на протяжении не менее 40 млн лет.

Эксперты отмечают, что гравитационное тяготение Марса может быть достаточно сильным для того, чтобы всколыхнуть водное пространство Земли и сместить глубоководные морские и океанические отложения.

К такому выводу ученые пришли после тщательного анализа около 300 глубоководных кернов (столбиков породы, получаемых при бурении скважин).

"Эффект бабочки"

Орбита Марса примерно в 1,5 раза удаленнее от Солнца, чем орбита Земли. В то же время, через каждые 780 суток Красная планета и Земля оказываются на минимальном расстоянии друг от друга (расстояние между ними варьируется от 56 до 401 млн километров).

Такие сближения планет называют противостояниями.

По словам профессора геофизики из школы наук о Земле Сиднейского университета Дитмара Мюллера, на первый взгляд расстояние между Марсом и Землей настолько велико, что трудно представить наличие какого-нибудь значительного гравитационного влияния.

"Однако есть много факторов, которые могут усилить даже незначительные изменения. Влияние Марса на климат Земли похоже на эффект бабочки", - подчеркнул ученый.

Как именно климат Земли может зависеть от Марса

Результаты анализа глубоководных кернов свидетельствуют о том, что в период стабильных океанских течений водные отложения "оседают устойчивыми слоями", тогда как необычные течения и вихри - смещают глубоководные морские и океанические отложения в другие места.

По мнению ученых, отсутствие или перерывы в записях отложений совпадают со временем, когда влияние гравитации Марса на Землю является сильнейшим.

Исходя из этого они предполагают, что Красная планета хоть и не заметно, на первый взгляд, но все же влияет на орбитальную стабильность Земли.

По словам ученых, на протяжении "Большого цикла" Марс изменяет уровень попадающей на Землю солнечной радиации. Кроме того, Красная планета влияет на климат - изменяет течения и создает вихри в океанах.

"Многие из нас наблюдали результат этих циклов (продолжающихся на протяжении многих миллионов лет) в различных геологических, геохимических и биологических данных - в том числе во время так называемого "взрыва жизни" в кембрийский период", - отметил профессор Бенджамин Миллс с факультета окружающей среды Университета Лидса в Великобритании.

По его мнению, недавняя работа исследователей "помогает закрепить эти идеи, как ключевые составляющие изменения окружающей среды".