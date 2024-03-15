На Марсі виявили гігантський об'єкт, який був "у всіх на очах": під ним може ховатися вода

Здається, що об'єкт заввишки 9 кілометрів важко залишається непоміченим навіть у масштабах планети. Проте вулкан на Марсі багато років уникав уваги вчених, незважаючи на активні дослідження Червоної планети. Об'єднання даних, отриманих із різних орбітальних апаратів, дозволило зробити це незвичайне відкриття.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт з дослідження Всесвіту SETI Institute .

Що відомо про знайдений вулкан

У регіоні Noctis Labyrinthus довгий час ховався вулкан, відомий як Noctis Mons, завдяки своїй густо покритою тріщинами та каньйонами місцевості, яка служила йому природним маскуванням. Цей вулкан нині перебуває у сильно зруйнованому стані через довгу ерозію.

З його висотою в 9 022 метри Noctis Mons займає сьоме місце серед об'єктів на Марсі по висоті. Це значно перевершує найвищий сплячий вулкан на Землі, який сягає всього 6 893 метри.

Висота вулкана 9022 метри (фото: SETI)

Минула вулканічна активність у районі Noctis Labyrinthus натякала на неї через характер мінералів, знайдених там, які утворилися з вулканічних порід у присутності води. Це представляє додатковий інтерес та перспективи для майбутніх досліджень.

Визначення розташування вулкана Noctis Mons стало можливо завдяки структурі місцевості. У центрі регіону залишилися залишки кальдери - кратера, який колись був заповнений лавою. Площа області вулканічних відкладень становить близько 5 тисяч квадратних кілометрів.

Розміри вулкана та складність навколишнього рельєфу дозволяють припускати, що він був активним протягом тривалого часу. Біля підніжжя однієї з його сторін дослідники виявили характерні відкладення, що формуються, коли лава покриває поверхню, багату на воду і льод. Це вказує на те, що в епоху активності вулкана на цьому місці міг існувати льодовик.

Вулкан зруйнувався через довгу ерозію (фото: SETI)

Висновки

Дослідники припускають, що під поверхнею регіону можуть залишитися залишкові сліди льодовика, тобто запаси води, що замерзла. Якщо ж Noctis Mons ще зберігає внутрішнє тепло, то теоретично в надрах Noctis Labyrinthus можуть бути створені умови підтримки життя. Попередні дослідження вказують на те, що на Марсі зберігається сейсмічна та геологічна активність.