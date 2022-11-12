В маршрутках Киева хотят ввести безналичную оплату: что известно

После того, как в наземном транспорте Киева ввели безналичную оплату, жители столицы просят власть обеспечить оплату картой и в маршрутках.

В чем суть петиции

"Для граждан, не пользующихся наличными, а только, или преимущественно, картой, неудобно кататься на маршрутках, так как можно рассчитаться только наличными, в отличие от всех других видов транспорта. Ввели безналичную оплату везде, кроме маршруток. Предлагаю уже закрыть этот пункт во всех видах общественного транспорта", – предлагает автор петиции.

Общественный транспорт в Киеве

В Киеве с 26 октября во всех видах коммунального общественного транспорта заработала функция оплаты за проезд банковской картой.

Как производится оплата проезда с помощью банковской карты: