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В маршрутках Киева хотят ввести безналичную оплату: что известно

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Киев, Суббота 12 ноября 2022 10:24
В маршрутках Киева хотят ввести безналичную оплату: что известно Фото: В маршрутках Киева хотят ввести безналичную оплату (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После того, как в наземном транспорте Киева ввели безналичную оплату, жители столицы просят власть обеспечить оплату картой и в маршрутках.

Соответствующая петиция появилась на сайте КГГА.

В чем суть петиции

"Для граждан, не пользующихся наличными, а только, или преимущественно, картой, неудобно кататься на маршрутках, так как можно рассчитаться только наличными, в отличие от всех других видов транспорта. Ввели безналичную оплату везде, кроме маршруток. Предлагаю уже закрыть этот пункт во всех видах общественного транспорта", – предлагает автор петиции.

В маршрутках Киева хотят ввести безналичную оплату: что известно

Общественный транспорт в Киеве

В Киеве с 26 октября во всех видах коммунального общественного транспорта заработала функция оплаты за проезд банковской картой.

Как производится оплата проезда с помощью банковской карты:

  • для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с NFC - функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Сервис также позволяет пользоваться и приложением "Киев Цифровой", и "картой киевлянина"
  • подтверждением работы системы на маршрутах являются фирменные наклейки на валидаторах
  • стоимость разовой поездки при оплате банковской картой составляет 8 гривен.
  • если пассажир имеет право на бесплатный проезд, такая льгота должна быть подключена и активирована на "карте киевлянина".

Ранее мы писали, что в Украине предлагают сделать бесплатный проезд для переселенцев.

А также сообщалось, что в метро Киева откроют бесплатные туалеты для пассажиров.

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Киев