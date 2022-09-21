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В Украине предлагают сделать бесплатный проезд для переселенцев: что известно

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Среда 21 сентября 2022 17:51
В Украине предлагают сделать бесплатный проезд для переселенцев: что известно Фото: в Украине предлагают сделать бесплатный проезд для переселенцев (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Внутри перемещенным лицам в Украине могут разрешить бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.

В Верховную раду внесли законопрект, предлагающий закрепить право переселенцев на бесплатный проезд во время действия военного положения.

Предлагается не взимать плату с ВПЛ во время пользования:

  • всеми видами городского пассажирского транспорта,
  • автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности,
  • железнодорожным транспортом и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных.

Пользоваться льготой переселенцы смогут при наличии справки о взятии на учет ВПЛ установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда - электронного билета, выдаваемого на бесплатной основе.

Обеспечение указанного права возлагается внутри своих полномочий на местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Напомним, с 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждого такого человека в месяц.

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