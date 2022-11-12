У маршрутках Києва хочуть запровадити безготівкову оплату: що відомо

Після того, як у наземному транспорті Києва запровадили безготівкову оплату, мешканці столиці просять владу забезпечити оплату карткою у маршрутках.

У чому суть петиції

"Для громадян, які не користуються готівкою, а тільки, або переважно, карткою, незручно кататися на маршрутках, тому що можна розрахуватися тільки готівкою, на відміну від інших видів транспорту. Ввели безготівкову оплату скрізь, крім маршруток. Пропоную вже закрити цей пункт всіх видів громадського транспорту", – пропонує автор петиції.

Громадський транспорт у Києві

У Києві з 26 жовтня у всіх видах комунального громадського транспорту запрацювала функція сплати за проїзд банківською карткою.

Як здійснюється оплата проїзду за допомогою банківської картки: