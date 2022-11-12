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У маршрутках Києва хочуть запровадити безготівкову оплату: що відомо

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Київ, Субота 12 листопада 2022 10:24
У маршрутках Києва хочуть запровадити безготівкову оплату: що відомо Фото: У маршрутках Києва хочуть запровадити безготівкову оплату (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після того, як у наземному транспорті Києва запровадили безготівкову оплату, мешканці столиці просять владу забезпечити оплату карткою у маршрутках.

Відповідна петиція з'явилась на сайті КМДА.

У чому суть петиції

"Для громадян, які не користуються готівкою, а тільки, або переважно, карткою, незручно кататися на маршрутках, тому що можна розрахуватися тільки готівкою, на відміну від інших видів транспорту. Ввели безготівкову оплату скрізь, крім маршруток. Пропоную вже закрити цей пункт всіх видів громадського транспорту", – пропонує автор петиції.

У маршрутках Києва хочуть запровадити безготівкову оплату: що відомо

Громадський транспорт у Києві

У Києві з 26 жовтня у всіх видах комунального громадського транспорту запрацювала функція сплати за проїзд банківською карткою.

Як здійснюється оплата проїзду за допомогою банківської картки:

  • Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з NFC – функцією безконтактної оплати до валідатора. Сервіс також дозволяє користуватися і додатком "Київ Цифровий", та "картою киянина"
  • підтвердженням роботи системи на маршрутах є фірмові наклейки на валідаторах
  • вартість одноразової поїздки під час оплати банківською карткою становить 8 гривень.
  • якщо пасажир має право на безкоштовний проїзд, така пільга має бути підключена та активована на "карті киянина".

Раніше ми писали, що в Україні пропонують зробити безкоштовний проїзд для переселенців .

Також повідомлялося, що в метро Києва відкриють безкоштовні туалети для пасажирів.

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Київ