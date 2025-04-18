Марс во Льве откроет путь к счастью: как это изменит жизнь каждого знака Зодиака
18 апреля Марс входит в знак Льва. И это станет началом особого периода, который продлится почти два месяца.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), астролог и нумеролог Татьяна Бланк рассказала, чем особенна новая позиция Марса и как это повлияет на каждый знак Зодиака.
"Марс - планета действия, силы воли, инициативы, это наш внутренний воин, двигатель, страсть. В Раке (где он был до этого) он действовал через эмоции, скрыто, часто пассивно. А во Льве будет все по-другому: ясно, смело, с размахом и потребностью признания. Одновременно с переходом, Марс делает гармоничный аспект к Меркурию и Нептуну в Овне, а это знак под его управлением, поэтому влияние аспекта важно!" - отметила эксперт.
Меркурий в Овне, активированный Марсом, приводит к тому, что нам нужно четко говорить, быстро мыслить, генерировать идеи без лишних "фильтров". Для этого периода будет характерно быстрое принятие решений (но не всегда они будут верными) Харизматичная коммуникация, энергия в словах и мыслях, много мыслей о теле, здоровье и сексе, о достижениях и спорте. И теперь это не просто мысли, а реальные действия.
Нептун в Овне, активированный Марсом, сделает так, что интуиция и мечты превратятся в реальные действия. Визуализация становится инструментом достижений. Поэтому надо не просто мечтать, а воплощать планы в жизнь.
"Классный ресурс для всех, чья деятельность связана с темами Нептуна: творчество, перевоплощение, вся "легализованная ложь" (кино, музыка, писательство), фармакология, эзотерика, психология. Но, надо сказать, что и "не легализованная ложь" тоже будет в ударе - мошенники активизируются", - предупредила Бланк.
В общем, Марс будет во Льве с 18 апреля по 17 июня, и это классный период для:
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запуска личных проектов (где вы - главная фигура)
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обновления имиджа, визуальной подачи, соцсетей
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выхода на сцену (в прямом и переносном смысле)
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уверенного "да" тем делам, которые питают ваше сердце (даже если страшно).
"Марс уже был во Льве в ноябре-декабре 2024, но потом ушел в ретроград. А теперь, в прямом движении, возвращает нас к темам того периода, позволяя сделать шаг вперед или переиграть старые действия с новой силой. На мировом уровне это может быть возвращение героев, лидеров, звездных фигур, яркие публичные акции, конкурсы, культурные события, возможна активизация темы детей, образования, развлечений, шоу-биза, а также Марс делает акценты на сильное лидерство и яркую самопрезентацию (могут "выстрелить" новые политические или социальные лидеры)", - рассказала нумеролог.
Гороскоп для всех знаков Зодиака - как Марс во Льве изменит жизнь каждого
Овен (повлияет особенно, потому что Марс - ваш управитель)
Хочется жить ярко, проявлять себя, запускать личные проекты, влюбляться, творить. Хорошее время для изменений во внешности. Вы выходите из домашнего уюта (или бытового стресса) в поток творчества, романтики и вдохновения. Хочется творить, флиртовать, выражаться. И главное - наконец слышать себя, свои желания.
Подсказка: сделайте что-то красивое и смелое!
Телец
Время упорядочить домашнее пространство, наладить семейные дела, начать ремонт или внутреннюю перестройку. Сила уходит вглубь. Ритм общения стихает, а фокус переходит в глубину дома, семьи, корней. Силы тратятся не на болтовню, а на построение фундамента - физического или эмоционального.
Подсказка: интуиция не подводит - слушайте.
Близнецы
Время говорить громко, вести блог, записываться на курс, объединять людей вокруг своих идей. Мысли, слова, контент - все заряжено огнем. Возникают крутые идеи для проектов, хочется говорить с людьми, быть в движении. Дружеские знакомства могут стать рычагом для прорыва.
Подсказка: не молчите - ваш голос сейчас как магнит.
Рак
Время зарабатывать на том, что любите! Стоит монетизировать хобби или заявить о себе профессионально. Вы наконец чувствуете, что пора действовать, чтобы зарабатывать больше и получать заслуженное. Можете "пробить" тему денег, уверенности, самоценности. Отношения тоже не последнюю роль будут играть.
Подсказка: выходите из тени - вы давно заслуживаете признания.
Лев (повлияет особенно, потому что Марс переходит в ваш знак)
Время выходить из тени, ваша очередь сиять! Наступил период путешествий, обучения, больших публичных заявлений. Марс заходит в ваш знак - и вы чувствуете, что вернулись. Энергия, желание, уверенность - растут. Исчезает туман, появляется видение, цель.
Подсказка: действуйте по зову сердца - и мир откроется.
Дева
Закрытие старых связей, обновление внутренних установок, поиск нового смысла. Возможны прорывы в терапии, если вы в ней) Время замедлиться и погрузиться в глубины. Действия становятся незаметными снаружи, но мощными внутри. Сильная энергетика, магнетизм, интуиция.
Подсказка: меньше шума - больше силы в тишине.
Весы
Время показать себя в сообществе, презентовать проект, решиться выйти к людям. Возможно знакомство, которое перевернет все. Ваша социальная активность растет: круг знакомств, совместные проекты, новые мечты. Можно создать что-то большое - вместе с кем-то. Идеальное время для коллабораций.
Подсказка: не закрывайтесь - рядом нужны люди.
Скорпион
Время заявить о себе в профессиональной сфере. Возможно повышение, новый статус. Важно не забывать о теле. Карьера, авторитет, цели - на первый план. Но с основой в повседневной эффективности: все работает, когда вы четко организованы.
Подсказка: действуйте профессионально - и получите плоды.
Стрелец
Время проявлять себя в публичном пространстве, создавать, писать, делиться опытом. Возможны романтические приключения с духовным подтекстом. Ваши мечты становятся целями, цели - путешествиями, обучением, выходом в большой мир. Огонь в сердце и в действиях. Хочется делиться, вдохновлять, нести себя в Мир.
Подсказка: расширяйте горизонты - вы готовы.
Козерог
Время на глубокую честность - с собой, с партнером, с семьей. Можно закрыть важный финансовый вопрос. Глубокие трансформации в отношениях, финансах, эмоциях. Что-то важное созревает, чтобы уйти или чтобы переродиться. Дома тоже неспокойно - и это даже хорошо.
Подсказка: не бойтесь отпустить, чтобы обновиться.
Водолей
Новый союз, важный разговор, решение идти в сотрудничество. Возможно - контракт или важное знакомство. Фокус на взаимодействии: партнерство, договоренности, диалоги. Умение слышать другую сторону - ваша суперсила. А еще - любовь может вспыхнуть неожиданно или с новой силой.
Подсказка: выйдите в контакт - там шанс.
Рыбы
Структуризация. Творческий поток - в план, идеи - в формат, и хобби - в работу. Хорошее время укрепить тело, установить режим. Теперь в приоритете - тело, распорядок, самодисциплина. Но не сухая, а вдохновенная: с любовью к себе. То, как вы заботитесь о себе - прямо влияет на ваши деньги и стабильность.
Подсказка: здоровье - ваш ресурс №1.
"Хотите использовать этот период по максимуму? Спросите себя: "Где я хочу засиять?". И начинайте действовать! Марс во Льве любит тех, кто не боится быть ярким", - резюмировала нумеролог.
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