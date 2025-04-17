Эти знаки Зодиака забудут о неудачах: утрут нос всем врагам
Уже на днях, до конца этой недели, представители четырех знаков Зодиака скажут "пока" всем проблемам. Гороскоп обещает им большие победы.
Какие знаки Зодиака утрут нос всем врагам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Близнецы
Вы быстро забываете о плохом, но не всегда позволяете себе почувствовать победу. На этой неделе судьба сама намекнет, что вы - на первом месте. Вас ждет шанс решить вопрос, который долго портил ваши планы. Ваша сила не в агрессии, а в гибкости и умении действовать умом - не эмоциями. Не бойтесь успеха - вы его заслуживаете.
Водолей
Вас могли списать со счетов, но слишком рано. К концу недели все сложится так, что вы окажетесь в центре внимания, и это будет вашей победой. Люди вспомнят, кто здесь главный, а вы поймете, почему именно не стоит терять веру в себя. Судьба готовит момент, когда на вас посмотрят по-другому. И вкус победы вам точно понравится.
Козерог
Вы долго молчали и наблюдали, но сейчас - ваша неделя. Не обязательно бросаться в бой, достаточно сказать одно слово или сделать один поступок, чтобы ситуация изменилась. Враги - либо исчезнут, либо спрячутся, а то, что вас угнетало, уже не будет иметь силы. Оставайтесь собранными - ваша победа будет особенно заметной для тех, кто не верил в ваш триумф. Не стесняйтесь своих успехов.
Рак
Вас часто недооценивают, но именно благодаря внутренней выдержке вы сейчас входите в очень сильную фазу. То, над чем другие шутили или не верили, начнет работать на вас. Уже к концу недели вы почувствуете, что позиция меняется. Вы больше не боретесь за место под солнцем, вы уже там, где хотели быть. Наслаждайтесь успехом и не стесняйтесь своих громких побед.
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При создании материала были использованы источники: Your Tango, Knowinsiders.