Эти знаки Зодиака забудут о неудачах: утрут нос всем врагам

Близнецы

Вы быстро забываете о плохом, но не всегда позволяете себе почувствовать победу. На этой неделе судьба сама намекнет, что вы - на первом месте. Вас ждет шанс решить вопрос, который долго портил ваши планы. Ваша сила не в агрессии, а в гибкости и умении действовать умом - не эмоциями. Не бойтесь успеха - вы его заслуживаете.

Водолей

Вас могли списать со счетов, но слишком рано. К концу недели все сложится так, что вы окажетесь в центре внимания, и это будет вашей победой. Люди вспомнят, кто здесь главный, а вы поймете, почему именно не стоит терять веру в себя. Судьба готовит момент, когда на вас посмотрят по-другому. И вкус победы вам точно понравится.

Козерог

Вы долго молчали и наблюдали, но сейчас - ваша неделя. Не обязательно бросаться в бой, достаточно сказать одно слово или сделать один поступок, чтобы ситуация изменилась. Враги - либо исчезнут, либо спрячутся, а то, что вас угнетало, уже не будет иметь силы. Оставайтесь собранными - ваша победа будет особенно заметной для тех, кто не верил в ваш триумф. Не стесняйтесь своих успехов.

Рак

Вас часто недооценивают, но именно благодаря внутренней выдержке вы сейчас входите в очень сильную фазу. То, над чем другие шутили или не верили, начнет работать на вас. Уже к концу недели вы почувствуете, что позиция меняется. Вы больше не боретесь за место под солнцем, вы уже там, где хотели быть. Наслаждайтесь успехом и не стесняйтесь своих громких побед.