Календарь стрижек на апрель. Когда менять прическу, чтобы волосы быстро отрастали
Лунный календарь стрижек на апрель (иллюстративное фото: freepik.com)
Считается, что календарь стрижек по фазам Луны поможет выбрать удачный момент для смены прически. Определенные дни прекрасно подойдут для тех, кто хочет "снимать кончики", чтобы волосы быстрее отрастали, а есть и такие, когда лучше воздержаться от любых визитов к парикмахеру.
Когда в апреле можно стричься или красить волосы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Календарь стрижек на апрель 2025 года по лунному циклу
Если хотите, чтобы волосы быстрее росли, выбирайте дни на растущую Луну, для укрепления и густоты - убывающую. А Полнолуние и Новолуние могут удивить, поэтому учитывайте другие факторы.
Удачные дни для стрижки в апреле
- 1 апреля (вторник) - идеальный день для обновления стрижки. Волосы станут крепче и послушнее
- 7 апреля (понедельник) - после стрижки волосы будут быстро отрастать, а еще появится больше энергии
- 12 апреля (суббота) - хороший день для тех, кто хочет сменить имидж, поможет растущая Луна
- 18 апреля (пятница) - волосы станут блестящими и сильными, а жизнь более гармоничной
- 25 апреля (пятница) - один из лучших дней месяца, особенно для кардинальных перемен.
Нейтральные дни апреля для изменений прически
- 4 апреля (пятница) - результат будет неплохим, но может возникнуть эмоциональная нестабильность
- 9 апреля (среда) - если стричься, волосы будут расти нормально, но особого эффекта не будет
- 16 апреля (среда) - день средней энергии - для ухода подойдет, но не для перемен
- 22 апреля (вторник) - можно освежить кончики, но не стоит экспериментировать
- 28 апреля (понедельник) - нейтральное влияние, но лучше заняться уходом за волосами.
Неудачные дни для стрижки в апреле
- 3 апреля (четверг) - день хаотичной энергии, после стрижки могут возникнуть проблемы с волосами
- 8 апреля (вторник) - не стоит рисковать, волосы станут слабее, а настроение - переменчивым
- 15 апреля (вторник) - возможны неожиданные изменения в жизни, если сменить прическу
- 23 апреля (среда) - худший день для стрижки, может ухудшиться состояние волос и здоровья
- 30 апреля (среда) - последний день месяца несет хаотичную энергию, лучше не экспериментировать.
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При создании материала были использованы источники: Лунный календарь, Astro-seek.