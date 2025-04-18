Марс у Леві відкриє шлях до щастя: як це змінить життя кожного знаку Зодіаку

18 квітня Марс входить у знак Лева. І це стане початком особливого періоду, який триватиме майже два місяці.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), астролог та нумеролог Тетяна Бланк розповіла, чим особлива нова позиція Марсу та як це вплине на кожен знак Зодіаку.

"Марс - планета дії, сили волі, ініціативи, це наш внутрішній воїн, двигун, пристрасть. У Раку (де він був до цього) він діяв через емоції, приховано, часто пасивно. А в Леві буде все по-іншому: ясно, сміливо, з розмахом і потребою визнання. Одночасно з переходом, Марс робить гармонійний аспект до Меркурія та Нептуна в Овні, а це знак під його управлінням, тому вплив аспекту важливий!" - зазначила експерт.

Меркурій в Овні, активований Марсом, призводить до того, що нам потрібно чітко говорити, швидко мислити, генерувати ідеї без зайвих "фільтрів". Для цього періоду буде характерне швидке прийняття рішень (але не завжди вони будуть вірними) Харизматична комунікація, енергія в словах та думках, багато думок про тіло, здоров’я та секс, про досягнення та спорт. І тепер це не просто думки, а реальні дії.

Нептун в Овні, активований Марсом, зробить так, що інтуїція та мрії перетворяться на реальні дії. Візуалізація стає інструментом досягнень. Тому треба не просто мріяти, а втілювати плани в життя.

"Класний ресурс для всіх, чия діяльність пов’язана з темами Нептуну: творчість, перевтілення, вся "легалізована брехня" (кіно, музика, письменництво), фармакологія, езотерика, психологія. Але, треба сказати, що й "не легалізована брехня" теж буде в ударі - шахраї активізуються", - попередила Бланк.

Загалом, Марс буде в Леві з 18 квітня до 17 червня, і це класний період для:

апуску особистих проєктів (де ви - головна фігура)

оновлення іміджу, візуальної подачі, соцмереж

виходу на сцену (у прямому й переносному сенсі)

впевненого "так" тим справам, що живлять ваше серце (навіть якщо лячно).

"Марс вже був у Леві в листопаді–грудні 2024, але потім пішов у ретроград. А тепер, у прямому русі, повертає нас до тем того періоду, даючи змогу зробити крок уперед або переграти старі дії з новою силою. На світовому рівні це може бути повернення героїв, лідерів, зіркових фігур, яскраві публічні акції, конкурси, культурні події, можлива активізація теми дітей, освіти, розваг, шоу-бізу, а також Марс робить акценти на сильне лідерство та яскраву самопрезентацію (можуть "вистрілити" нові політичні чи соціальні лідери)", - розповіла нумеролог.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку - як Марс в Леві змінить життя кожного

Овен (вплине особливо, бо Марс - ваш управитель)

Хочеться жити яскраво, проявляти себе, запускати особисті проекти, закохуватись, творити. Гарний час для змін у зовнішності. Ви виходите з домашнього затишку (або побутового стресу) в потік творчості, романтики та натхнення. Хочеться творити, фліртувати, виражатись. І головне - нарешті чути себе, свої бажання.

Підказка: зробіть щось красиве й сміливе!

Телець

Час упорядкувати домашній простір, налагодити родинні справи, почати ремонт або внутрішню перебудову. Сила йде вглиб. Ритм спілкування стихає, а фокус переходить в глибину дому, родини, коренів. Сили витрачаються не на балачки, а на побудову фундаменту - фізичного чи емоційного.

Підказка: інтуїція не підводить - слухайте.

Близнюки

Час говорити голосно, вести блог, записуватись на курс, об’єднувати людей навколо своїх ідей. Думки, слова, контент - все заряджене вогнем. Виникають круті ідеї для проектів, хочеться говорити з людьми, бути в русі. Дружні знайомства можуть стати важелем для прориву.

Підказка: не мовчить - ваш голос зараз наче магніт.

Рак

Час заробляти на тому, що любите! Варто монетизувати хобі або заявити про себе професійно. Ви нарешті відчуваєте, що час діяти, аби заробляти більше й отримувати заслужене. Можете "пробити" тему грошей, впевненості, самоцінності. Стосунки теж не останню роль гратимуть.

Підказка: виходьте з тіні - ви давно заслуговуєте на визнання.

Лев (вплине особливо, бо Марс переходить у ваш знак)

Час виходити з тіні, ваша черга сяяти! Настав період подорожей, навчання, великих публічних заяв. Марс заходить у ваш знак - і ви відчуваєте, що повернулись. Енергія, бажання, впевненість - зростають. Зникає туман, з’являється бачення, ціль.

Підказка: дійте за покликом серця - і світ відкриється.

Діва

Закриття старих зв’язків, оновлення внутрішніх установок, пошук нового сенсу. Можливі прориви в терапії, якщо ви в ній) Час сповільнитись і зануритись у глибини. Дії стають непомітними зовні, але потужними всередині. Сильна енергетика, магнетизм, інтуїція.

Підказка: менше шуму - більше сили в тиші.

Терези

Час показати себе у спільноті, презентувати проект, наважитись вийти до людей. Можливе знайомство, яке переверне все. Ваша соціальна активність зростає: коло знайомств, спільні проекти, нові мрії. Можна створити щось велике - разом із кимось. Ідеальний час для колаборацій.

Підказка: не закривайтеся - поруч потрібні люди.

Скорпіон

Час заявити про себе у професійній сфері. Можливе підвищення, новий статус. Важливо не забувати про тіло. Кар’єра, авторитет, цілі - на перший план. Але з підґрунтям у повсякденній ефективності: все працює, коли ви чітко організовані.

Підказка: дійте професійно - і отримаєте плоди.

Стрілець

Час проявляти себе в публічному просторі, створювати, писати, ділитись досвідом. Можливі романтичні пригоди з духовним підтекстом. Ваші мрії стають цілями, цілі - подорожами, навчанням, виходом у великий світ. Вогонь у серці та в діях. Хочеться ділитись, надихати, нести себе у Світ.

Підказка: розширюйте горизонти - ви готові.

Козоріг

Час на глибоку чесність - із собою, з партнером, з родиною. Можна закрити важливе фінансове питання. Глибокі трансформації в стосунках, фінансах, емоціях. Щось важливе дозріває, щоб піти або щоб переродитись. Вдома теж неспокійно - і це навіть добре.

Підказка: не бійтеся відпустити, щоб оновитись.

Водолій

Новий союз, важлива розмова, рішення йти у співпрацю. Можливо - контракт або важливе знайомство. Фокус на взаємодії: партнерство, домовленості, діалоги. Вміння чути іншу сторону - ваша суперсила. А ще - кохання може спалахнути неочікувано або з новою силою.

Підказка: вийдіть в контакт - там шанс.

Риби

Структуризація. Творчий потік - у план, ідеї - у формат, і хобі - в роботу. Гарний час зміцнити тіло, встановити режим. Тепер у пріоритеті - тіло, розпорядок, самодисципліна. Але не суха, а натхненна: з любов’ю до себе. Те, як ви піклуєтеся про себе - прямо впливає на ваші гроші й стабільність.

Підказка: здоров’я - ваш ресурс №1.

"Хочете використати цей період по максимуму? Спитайте себе: "Де я хочу засяяти?". І починайте діяти! Марс у Леві любить тих, хто не боїться бути яскравим", - резюмувала нумеролог.