Маркл в дитинстві організувала антивоєнну акцію: спливло фото 9-річної Меган

Меган Маркл росла активною дитиною з чіткою громадянською позицією. З'явилося фото, на якому майбутня герцогиня стоїть у ряду протестантів з плакатом "Мир і гармонія" (Peace and harmony). На опублікованому фото Меган всього дев'ять років.

Знімок підтверджує, що маленька Меган задовго до того, як стати герцогинею, вміла відстоювати свої переконання.

Меган народилася 4 серпня 1981 року, а акція протесту була в 1990-му проти війни в Перській затоці - конфлікт між Іраком і багатонаціональними силами за звільнення Кувейту, в якому активно брали участь США (2 серпня 1990 - 28 лютого 1991).

Меган Маркл в дитинстві брала участь в акції протесту (колаж: express.co.uk)

В той час майбутня герцогиня вчилася в "Голлівудській школі" (Hollywood Schoolhouse) в Лос-Анджелесі.

"Вона була одною з тих дітей, які захищали слабких, відстоювали те, у що вірили, і вона була лідером серед своїх друзів, її ровесників", - говорить про Меган її колишня вчитель Еліза Фей.

Меган вийшла на акцію разом з іншими учнями школи. Крім того, вона стала організатором, дізнавшись, що один з її однолітків переживає нещастя через війну.

Меган Маркл в дитинстві брала участь в акції протесту (колаж: express.co.uk)

"Один з учнів, маленький хлопчик, розридався, тому що його старший брат повинен був відправитися в Перську затоку через боротьбу проти Іраку, і його брат думав, що він помре", - говорить учитель.

Повний напис на плакаті, який тримала Меган, звучить так: "Мир і гармонія у всьому світі".