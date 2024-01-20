Маша Ефросинина попала в больницу: что случилось с телеведущей

Украинская телеведущая Маша Ефросинина попала в больницу. По словам звезды, ее состояние ухудшилось в результате перегрузки нервной системы и истощения организма.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Ведущая пожаловалась на плохое самочувствие

Ефросинина опубликовала фото с капельницей. Она пошутила, что была уверена, что таким образом она порадует подписчиков, ведь капельница в ноге.

Маша Ефросинина попала в больницу (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однако фоловеры наоборот начали переживать за своего кумира и засыпать Марию вопросами о ее состоянии.

Маша Ефросинина попала в больницу (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Хочешь иметь тотальную перекличку с друзьями - публикуй себя с капельницей. С одной стороны мне очень стыдно, что я столько людей заставила беспокоиться, а с другой - совсем не стыдно. Я хотела просто повеселить подписчиков. Мол, капельница в ноге, потому что вены не те", - рассказала Ефросинина.

Знаменитость говорит, что организм сильно истощен, именно поэтому она вынуждена восстанавливаться с помощью врачей.

К тому же ведущая поделилась, что пересмотрит свои приоритеты и постарается придерживаться правильного режима дня для здорового иммунитета.

Маша Ефросинина попала в больницу (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Мой стресс дает о себе знать, к сожалению. Мой мозг и нервная система не отдыхают, не перезагружаются, не могут пока научиться отфильтровывать все плохое. Я чувствительный человек, ранимый и очень сильно эмпатична ко всем, кто оказывается в моем поле", - написала она.

Также Маша назвала себя железной женщиной, отметив, что она нуждается в железе по венам, возвращении в медитацию, спорте и качественном сне.