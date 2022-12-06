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В Мариуполе патриоты поздравили ВСУ с праздником: фото несокрушимости

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Мариуполь, Вторник 06 декабря 2022 14:23
В Мариуполе патриоты поздравили ВСУ с праздником: фото несокрушимости В Мариуполе местные поздравили ВСУ с праздником (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе патриоты устроили акцию ко Дню Вооруженных Сил Украины. Они показали, что город ждет украинских защитников.

Фото опубликовал советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря. Этот праздник всегда отмечается с гордостью и уважением, ведь ВСУ - опора и защита страны. Сейчас самые лучшие сыновья и дочери борются за независимость и свободу Украины.

На фото видно, что в Мариуполе на улицах разрушенного захватчиками города патриоты оставили надписи "ВСУ".

Также на одном из домов российские оккупанты оставили преступные символы "спецоперации" "V" и "Z". Однако украинцы перечеркнули эти буквы и внизу написали "ВСУ".

"Мариуполь в оккупации передает поздравление нашим ВСУ с праздником!" - говорится под фото.

В Мариуполе патриоты поздравили ВСУ с праздником: фото несокрушимостиВ Мариуполе патриоты поздравили ВСУ с праздником: фото несокрушимостиВ Мариуполе патриоты поздравили ВСУ с праздником: фото несокрушимостиВ Мариуполе патриоты поздравили ВСУ с праздником: фото несокрушимостиВ Мариуполе патриоты поздравили ВСУ с праздником: фото несокрушимостиВ Мариуполе патриоты поздравили ВСУ с праздником: фото несокрушимостиВ Мариуполе патриоты поздравили ВСУ с праздником (t.me/andriyshTime)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе люди вышли на митинг из-за отсутствия света и воды.

Также в Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "вымышленная нация".

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Мариуполь