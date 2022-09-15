У Маріуполі люди вийшли на мітинг через відсутність світла і води (відео)
Жителі одного з районів окупованого Маріуполя вийшли на черговий мітинг. Причиною тому стала відсутність води і світла в будинках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петра Андрющенко.
"Невдоволення жителів зростає. Черговий мітинг від жителів пр. Перемоги. Люди кинуті напризволяще в центрі Лівобережжя без води і електрики. Окупаційна адміністрація, навіть не ховаючись, вже не обіцяє "відновлення". Хвиля соціального невдоволення поширюється по Маріуполю", - написав він.
Крім того, Андрющенко розповів, що з окупаційної "Маріупольтепломережі" звільнився керівник і головний енергетик. Причина звільнення - "небажання залишатися крайніми в неможливості почати опалювальний сезон і розуміння відповідальності за наслідки".
Нагадаємо, раніше ми писали, що в окупованому російськими військами Маріуполі місцеві жителі заспівали гімн України.
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