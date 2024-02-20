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Пришел "русский мир". В оккупированном Мариуполе дома заливает нечистотами, местные возмущены

Мариуполь, Вторник 20 февраля 2024 13:31
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Пришел "русский мир". В оккупированном Мариуполе дома заливает нечистотами, местные возмущены Мариуполь заливает нечистотами (фото: Мариупольский городской совет)
Автор: Василина Копытко

Жители оккупированного Мариуполя жалуются, что город заливает канализацией, а аварийные бригады никак не реагируют на вызовы местных и не устраняют проблему. Уже 10 дней дом и двор на одной из уцелевших улиц утопают в нечистотах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram.

Оккупанты не реагируют на жалобы местных

Уже 10 дней не приезжают "аварийщики" и в переулок Киевский,14. Там забита канализация, нечистоты текут в квартиры жильцов. Но уже почти две недели никто не реагирует.

Мариупольцы возмущены бездействием аварийных бригад. Они жалуются в местных чатах:

  • "сколько еще ждать? Как жить?"
  • "ныне возле дома снова куча фекалий плавает возле 1-го подъезда. Воняет невероятно. Войти в подъезд невозможно"
  • "сколько еще ждать? Как жить?"

"Ситуация с канализационными порывами - критическая. Мариупольцы постоянно жалуются на то, что подвалы домов и квартиры утопают в отходах. Оккупанты полностью провалили "зимний период", когда все устаревшие сети начали "давать" порывы", - пишут в горсовете.

Они отмечают, что оккупанты не способны решить проблемы с канализацией, ведь на коммунальных предприятиях не хватает сотрудников и им не выплачивают заработную плату.

Добавим также, что с лета 2023 года жители дома на проспекте Победы, 135 в Левобережном районе города жалуются на порывы канализации. Несколько раз оккупанты устраняли порывы, но уже через месяц двор снова заливало отходами. Аварийные бригады оккупантов перестали реагировать на жалобы местных.

Пришел &quot;русский мир&quot;. В оккупированном Мариуполе дома заливает нечистотами, местные возмущеныПришел &quot;русский мир&quot;. В оккупированном Мариуполе дома заливает нечистотами, местные возмущеныКвартиры заливает нечистотами (скриншот из видео)

Пришел &quot;русский мир&quot;. В оккупированном Мариуполе дома заливает нечистотами, местные возмущеныДвор залило нечистотами (фото: Мариупольский городской совет)

Ранее мы писали о том, что в Мариуполе оккупанты уничтожают ценную мозаику.

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