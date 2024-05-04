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В Мариуполе зафиксировали новый всплеск загадочных смертей оккупантов

Мариуполь, Суббота 04 мая 2024 12:14
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В Мариуполе зафиксировали новый всплеск загадочных смертей оккупантов Фото: в Мариуполе перед Пасхой ликвидированы 10 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали ликвидацию десяти российских военных. Инцидент произошел накануне Пасхи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"В Мариуполе погибли 10 военных РФ в связи с переданными "загадочными" пасочками, колбасками и сальцом. Вкус был не то что бы превосходным, а "убийственно" вкусным. Пасха все ближе и ближе, а передачек еще хватает", - рассказали партизаны.

Не первый случай

Отметим, что в Мариуполе не впервые загадочно ликвидируются оккупанты.

Например, в ноябре 2023 года сообщалось, что за несколько дней в оккупированном Мариуполе были убиты как минимум четыре сотрудника "полиции" и ФСБ РФ.

Кроме того, в этом же месяце, но позже, были убиты еще шесть российских захватчиков. В частности, двое из них были застрелены прямо на улице.

А в середине октября прошлого года за неделю в городе при "загадочных обстоятельствах" были убиты 26 российских военных.

Отметим, что партизаны не скрывают, что активно следят за оккупантами в Мариуполе.

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