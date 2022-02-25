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У Маріуполі снаряд влучив у школу

Автор: Тетяна Самарук

У Маріуполі близько 19:20 снаряд влучив у будівлю школи №48. На щастя, людей у приміщенні не було.

Про це повідомляє МВС України.

Також снаряд влучив у дванадцятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням.

Зазначається, що, в результаті чого постраждало 3 особи.

До гасіння залучено 4 особи та 1 одиниця техніки ДСНС.

До того обстріляли школи, дитячі садки та житлові будинки.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові касетними ракетами обстріляли злітну смугу. Зазначається, що поранено трьох курсантів.

Також ми писали, що у Миколаєві виявили кілька ДРГ, жителів просять залишатися вдома.

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Маріуполь