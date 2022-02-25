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В Мариуполе снаряд попал в школу

Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе около 19:20 снаряд попал в здание школы №48. К счастью, людей в помещении не было.

Об этом сообщает МВД Украины.

Также снаряд попал в двенадцатиэтажный жилой дом с последующим горением.

Отмечается, что, в результате чего пострадало 3 человека.

К тушению привлечены 4 человека и 1 единица техники ГСЧС.

До того обстреляли школы, детские сады и жилые дома.

Ранее мы сообщали, что в Харькове кассетными ракетами обстреляли взлетную полосу. Отмечается, что ранены три курсанта.

Также мы писали, что в Николаеве обнаружили несколько ДРГ жителей просят оставаться дома.

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Мариуполь