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У Миколаєві виявили кілька ДРГ, жителів просять залишатися вдома

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Миколаїв, П'ятниця 25 лютого 2022 20:12
У Миколаєві виявили кілька ДРГ, жителів просять залишатися вдома Фото: у Миколаєві виявили кілька ворожих ДРГ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Миколаївської обласної державно адміністрації (ОДА) Віталій Кім повідомив, що в Миколаєві знаходяться кілька ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Він закликав жителів міста залишатися вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Віталія Кіма.

"Є кілька ДРГ по місту, всіх цивільних прошу залишатися вдома, а особливо випили", - сказав глава Миколаївської ОДА.

Кім зазначив, що не потрібно в такий час ввечері ходити по міських вулицях п'яним. Він додав, що нещодавно виникла ситуація, не уточнивши, про що саме йдеться.

Нагадаємо, вдень 25 лютого у Києві виявили та знищили ворожу ДРГ.

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