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У Маріуполі снаряд влучив у школу

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П'ятниця 25 лютого 2022 20:58
У Маріуполі снаряд влучив у школу Школу в Маріуполі обстріляли (facebook.com.kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Маріуполі близько 19:20 снаряд влучив у будівлю школи №48. На щастя, людей у приміщенні не було.

Про це повідомляє МВС України.

Також снаряд влучив у дванадцятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням.

Зазначається, що, в результаті чого постраждало 3 особи.

До гасіння залучено 4 особи та 1 одиниця техніки ДСНС.

До того обстріляли школи, дитячі садки та житлові будинки.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові касетними ракетами обстріляли злітну смугу. Зазначається, що поранено трьох курсантів.

Також ми писали, що у Миколаєві виявили кілька ДРГ, жителів просять залишатися вдома.

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