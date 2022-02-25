У Маріуполі снаряд влучив у школу
Школу в Маріуполі обстріляли (facebook.com.kyivcity.gov.ua)
У Маріуполі близько 19:20 снаряд влучив у будівлю школи №48. На щастя, людей у приміщенні не було.
Про це повідомляє МВС України.
Також снаряд влучив у дванадцятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням.
Зазначається, що, в результаті чого постраждало 3 особи.
До гасіння залучено 4 особи та 1 одиниця техніки ДСНС.
До того обстріляли школи, дитячі садки та житлові будинки.
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