В Мариуполе снаряд попал в школу
Школу в Мариуполе обстреляли (facebook.com.kyivcity.gov.ua)
В Мариуполе около 19:20 снаряд попал в здание школы №48. К счастью, людей в помещении не было.
Об этом сообщает МВД Украины.
Также снаряд попал в двенадцатиэтажный жилой дом с последующим горением.
Отмечается, что, в результате чего пострадало 3 человека.
К тушению привлечены 4 человека и 1 единица техники ГСЧС.
До того обстреляли школы, детские сады и жилые дома.
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