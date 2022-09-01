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Військові і розбиті вікна: як проходить 1 вересня в окупованому Маріуполі

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Маріуполь, Четвер 01 вересня 2022 09:05
Військові і розбиті вікна: як проходить 1 вересня в окупованому Маріуполі Фото: як виглядає 1 вересня в Маріуполі (Петро Андрющенко/Telegram)
Автор: Людмила Жукова

День знань у Маріуполі під владою російських загарбників - провалився.

Про День знань в окупованому росіянами місті розповів радник мера Петро Андрющенко.

1 вересня в Маріуполі

Так, на 1 верв Маріуполі школи не відкрилися. Всі діти залишилися вдома.

"Ніяких" перших "або" останніх " дзвінків. Тільки перші і одинадцяті класи змушені прийти на класний час, щоб вислухати, як треба батьківщину любити. Справжній день знань в Маріуполі. Знань про те, що Росія приносить тільки руйнування і смерть. Що колаборанти і окупанти можуть тільки добре брехати. Що російська мова і культура в школах приносить загрозу "допомоги і звільнення" від Росії", - написав Андрющенко.

А ось як виглядає школа № 41 в Маріуполі

Андрющенко опублікував фото зі школи № 41. На неї боляче дивитися - людей там майже немає, а розбиті вікна зятягнуті плівкою, бо ремонту ніякого не було.

"Так виглядає початок навчального процесу в школі 41. Будівля і вхід оточені військовими. На вході перевіряють всіх, навіть дитячі рюкзаки", - написав радник мера.

Військові і розбиті вікна: як проходить 1 вересня в окупованому МаріуполіВійськові і розбиті вікна: як проходить 1 вересня в окупованому МаріуполіЯк виглядає 1 вересня в школі № 41 Маріуполя (Петро Андрющенко/Telegram)

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи.

До речі, у ЗСУ розповіли, як росіяни "реконструюють" Драмтеатр у Маріуполі.

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