Військові і розбиті вікна: як проходить 1 вересня в окупованому Маріуполі

1 вересня в Маріуполі

Так, на 1 верв Маріуполі школи не відкрилися. Всі діти залишилися вдома.

"Ніяких" перших "або" останніх " дзвінків. Тільки перші і одинадцяті класи змушені прийти на класний час, щоб вислухати, як треба батьківщину любити. Справжній день знань в Маріуполі. Знань про те, що Росія приносить тільки руйнування і смерть. Що колаборанти і окупанти можуть тільки добре брехати. Що російська мова і культура в школах приносить загрозу "допомоги і звільнення" від Росії", - написав Андрющенко.

А ось як виглядає школа № 41 в Маріуполі

Андрющенко опублікував фото зі школи № 41. На неї боляче дивитися - людей там майже немає, а розбиті вікна зятягнуті плівкою, бо ремонту ніякого не було.



"Так виглядає початок навчального процесу в школі 41. Будівля і вхід оточені військовими. На вході перевіряють всіх, навіть дитячі рюкзаки", - написав радник мера.

Як виглядає 1 вересня в школі № 41 Маріуполя (Петро Андрющенко/Telegram)