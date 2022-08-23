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Ідеальний маринад для будь-яких грибів: рецепт від карпатського грибника

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Вівторок 23 серпня 2022 11:58
Ідеальний маринад для будь-яких грибів: рецепт від карпатського грибника Мариновані гриби (скріншот: YouTube/Onyshkevychi)
Автор: Світлана Мащенко

Мариновані гриби - смачнюща закуска взимку, яку варто заготовлювати вже зараз, з початком грибного сезону. І хто, як не карпатські грибники, краще знає, як правильно готувати грибочки.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Автори рецепта кажуть, що з таким маринадом можна закривати різні гриби: білі, лисички, опеньки.

Складники:

  • вода - 1 л
  • оцет - 50 мл
  • сіль - 3 ч. л.
  • цукор - 2 ст. л.
  • лавровий лист, перець горошком

Додатково: оцет - 1 ст. л. на 1 л. б., або 1 ч. л. на 0,5. л. б.

Ідеальний маринад для будь-яких грибів: рецепт від карпатського грибника

Такими будуть наші грибочки (скріншот: YouTube/Onyshkevychi)

Покрокове приготування

Зачистіть і поріжте гриби, якщо треба. Сильно дрібно не ріжте, бо гриби уварюються.

Закладіть гриби в каструлю, залийте воду (на 2-3 пальці вище грибів). Ретельно зберіть піну, яка утворюватиметься під час нагріву та закипання.

Варіть гриби годину на помірному вогні.

Залийте в чисту каструлю 1 літр води, 50 мл оцту, сіль і цукор за рецептом. Все перемішайте і доведіть до кипіння.

Залийте гриби на друшляк. Закладіть в банки по лавровому листочку, штук по 7 горошин чорного перцю (можна суміш). Закладіть в банки гриби (нещільно). Залийте маринадом.

Накрийте нещільно кришками, поставте банки в каструлю на стерилізацію (для банок 0,75 л - 20 хвилин).

Після стерилізації додайте поверх грибів оцет. Закатайте банки, переверніть до остигання.

Раніше ми писали про рецепт маринованих шампіньйонів. Які можна їсти одразу або закатувати у банки.

Також читайте, як приготувати пікантні кабачки "карі" на зиму.

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