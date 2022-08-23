Ідеальний маринад для будь-яких грибів: рецепт від карпатського грибника
Мариновані гриби - смачнюща закуска взимку, яку варто заготовлювати вже зараз, з початком грибного сезону. І хто, як не карпатські грибники, краще знає, як правильно готувати грибочки.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Автори рецепта кажуть, що з таким маринадом можна закривати різні гриби: білі, лисички, опеньки.
Складники:
- вода - 1 л
- оцет - 50 мл
- сіль - 3 ч. л.
- цукор - 2 ст. л.
- лавровий лист, перець горошком
Додатково: оцет - 1 ст. л. на 1 л. б., або 1 ч. л. на 0,5. л. б.
Такими будуть наші грибочки (скріншот: YouTube/Onyshkevychi)
Покрокове приготування
Зачистіть і поріжте гриби, якщо треба. Сильно дрібно не ріжте, бо гриби уварюються.
Закладіть гриби в каструлю, залийте воду (на 2-3 пальці вище грибів). Ретельно зберіть піну, яка утворюватиметься під час нагріву та закипання.
Варіть гриби годину на помірному вогні.
Залийте в чисту каструлю 1 літр води, 50 мл оцту, сіль і цукор за рецептом. Все перемішайте і доведіть до кипіння.
Залийте гриби на друшляк. Закладіть в банки по лавровому листочку, штук по 7 горошин чорного перцю (можна суміш). Закладіть в банки гриби (нещільно). Залийте маринадом.
Накрийте нещільно кришками, поставте банки в каструлю на стерилізацію (для банок 0,75 л - 20 хвилин).
Після стерилізації додайте поверх грибів оцет. Закатайте банки, переверніть до остигання.
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