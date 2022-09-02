Квасимо капусту з буряком на зиму: елементарний рецепт
Фото: Квасимо капусту з буряком (t.me/dacha_cad_ta_gorod)
Квашена капуста з бурячком - смачнюща закуска до різних страв, особливо взимку. Пропонуємо вам запастися готовим салатом в банках.
Рецептом поділилися на каналі "Дача. Сад та город".
Інгредієнти (на 3-літрову банку):
- 2 кг капусти
- 2-3 морквини
- 1-2 буряки
- 1 літр води
- 2 столові ложки солі
- 1 столова ложка цукру
- 1/2 склянки соняшникової олії
- 1 склянка 9% оцту
- 2-3 зубці часнику.
Фото: Приблизний вигляд готової капусти (pixabay)
Покрокове приготування
Капусту наріжте великими квадратами, укладіть в банки, пересипати брусочками моркви та буряка, шматочками часнику, добре придушіть.
Залийте олію, оцет, охолоджений розсіл (вода, цукор сіль).
Залиште на 3 дні при кімнатній температурі, потім поставте у холод.
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