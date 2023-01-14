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Маринованная скумбрия дома: рецепт, после которого вы больше не купите магазинную

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Суббота 14 января 2023 08:30
Маринованная скумбрия дома: рецепт, после которого вы больше не купите магазинную Как приготовить маринованную скумбрию дома (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Маринованная скумбрия дома порадует вас пряным вкусом и нежной мякотью. Просто возьмите рыбку, соль и немного специй, чтобы удивить близких вкуснятиной

Рецептом поделилась кулинар на YouTube-канале Picantecooking Viktoriya Popin.

Составляющие

  • 2 скумбрии
  • 300 мл воды
  • 60 г соли
  • 200 мл винного уксуса
  • 30 г сахара
  • 1 ч. л. перца чили хлопьями
  • 6 горошин белого перца
  • 6 горошин черного перца
  • 1/2 ч. л. зерен кориандра
  • 1/2 ч. л. зерен горчицы
  • 1 лавровый лист
  • 2 горошины душистого перца

Пошаговое приготовление

Рыбу почистите, отрежьте головы и тщательно помойте.

Растворите соль в воде в небольшом лотке и положите в него рыбу. Поставьте в прохладное место на 8-12 часов. Иногда рыбу нужно переворачивать.

Положите все специи для маринада, кроме красного перца, в ступку и грубо разотрите. Можете все смолоть до состояния грубой крошки в блендере.

В сотейнике смешайте специи и все остальные ингредиенты маринада. Доведите до кипения и мешайте до полного растворения сахара. Снимите с огня и остудите.

Воду из соления рыбы слейте и залейте остывшим маринадом скумбрию. Лоток накройте крышкой и поставьте в прохладное место на 48 часов. Иногда рыбу нужно переворачивать.

Через двое суток рыбка будет готова к употреблению.

Раньше мы писали, как приготовить скумбрию холодного копчения дома.

Кроме того, читайте, как сделать кильку по-одесски дома.

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