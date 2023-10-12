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Марина Бех-Романчук "зажгла" сеть фото пышных форм

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно ведет социальные сети, где основную массу контента составляют снимки с разных курортов. На этот раз спортсменка порадовала поклонников откровенными фото в купальнике.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram красавицы.

Марина Бех-Романчук похвасталась пышными формами

На черно-белых снимках, которые опубликовала легкоатлетка в своем блоге, она позирует в купальнике.

Он не столько скрывал прелести раскованной красавицы, сколько щедро открывал их взглядам всех желающих.

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)

Откровенную публикацию Марина Бех-Романчук никак не подписала, только поставила эмодзи сердечка.

Реакция пользователей

Фоловеры знаменитости засыпали ее комплиментами.

  • Прекрасная леди!
  • Не могла бы ты перевернуться?
  • Невероятно
  • Где взять купальник?
  • Сильно и красиво

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)

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