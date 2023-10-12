Марина Бех-Романчук "зажгла" сеть фото пышных форм

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно ведет социальные сети, где основную массу контента составляют снимки с разных курортов. На этот раз спортсменка порадовала поклонников откровенными фото в купальнике.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram красавицы.
На черно-белых снимках, которые опубликовала легкоатлетка в своем блоге, она позирует в купальнике.
Он не столько скрывал прелести раскованной красавицы, сколько щедро открывал их взглядам всех желающих.
Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
Откровенную публикацию Марина Бех-Романчук никак не подписала, только поставила эмодзи сердечка.
Фоловеры знаменитости засыпали ее комплиментами.
Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
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