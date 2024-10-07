Маричка Падалко разоткровенничалась, как помогла родным известного актера

Звезда "плюсов" Маричка Падалко призналась, что не знала, кто будет жить в ее квартире в городе Жовква (Львовская область), когда сдавала ее. А уже позже узнала из СМИ, что там поселилась семья известного украинского актера Ярослава Шахторина.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью телеведущей для YouTube-канала Алины Доротюк .

"Это такая интересная история", - отметила Падалко с улыбкой.

Далее она рассказала, что уже из прессы узнала, что это была семья актера.

"То, что это семья Ярослава, я узнала из прессы, которая цитировала интервью с тобой (Алиной Доротюк - ред.). Я не знала, что это семья Ярослава, он мне об этом никогда не говорил", - отметила знаменитость.

Даже пресс-служба канала перепечатала эту новость, не взяв у ведущей никаких комментариев.

"Я им звоню и говорю, а чего вы меня не спросили: "Правда ли это?". А они такие говорят: "Это ж такая хорошая новость, ты помогла семье Ярослава Шахторина." Я просто не знала", - рассказала Падалко.

Далее она подробнее описала ситуацию: ее родители и дети первые полгода после начала полномасштабного вторжения были в Жовкве, в эвакуации.

Поэтому ведущая была подписала на Телеграмм-канал "Жовква - переселенцы". Затем она отправила дочерей и родителей в Чехию, и квартира осталась пустовать.

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"И я поняла, что квартира будет пустая. А в таком городке иметь пустую квартиру в такое время - это какая-то неправильная вещь. Потом я увидела такую пани Марину в этом чате, которая искала квартиру. Я так понимаю, она жила где-то в школе. А тогда уже решили, что в школы должны вернуться дети, и тогда переселенцам сказали "до свидания", - вспомнила Маричка Падалко.

Затем телеведущая написала этой женщине, расспросила, откуда семья. Когда она узнала, что они из Никополя, а отец защищает Украину на фронте, то решила, что это идеальная семья.

Также она отметила, что не много общалась с этой женщиной, но вскоре узнала, что та уже начала ремонтировать подъезд в доме.

"Я поняла, что это человек рабочей профессии. Она сразу же начала ремонтировать подъезд, штукатурить, наводить порядок. И я поняла, что мне очень приятно, что у меня дома будут жить такие люди", - подытожила Падалко.

Потом она была в этом городе проездом и зашла познакомиться. На тот момент семья перевезла из Никополя и своих родителей. А уже из интервью Маричка узнала, что это родители и дедушка и бабушка актера.

На видео этот момент можно посмотреть с 01:31:41.

Что известно о семье Шахторина

Как известно, украинский актер Ярослав Шахторин, который сыграл роль медбрата Максима в сериале "Жіночий лікар. Нове життя", родом из Никополя.

Актер в сериале "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину его бабушка и дедушка оставались в этом городе, который постоянно обстреливали, и не хотели выезжать, как и многие другие представители старшего поколения. Однако со временем матери актера удалось вывезти их, а квартиру, чтобы поселить переселенцев, выделила известная телеведущая Маричка Падалко.

Семья артиста проживает там более 1,5 лет.

Ярослав Шахторин, Таисия Хвостова и Алина Доротюк (фото: instagram.com/yaroslav_scha)