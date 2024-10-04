ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

20 лет назад: Маричка Падалко показала себя в начале карьеры (фото)

Пятница 04 октября 2024 21:50
UA EN RU
20 лет назад: Маричка Падалко показала себя в начале карьеры (фото) Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "плюсов" Маричка Падалко показала, как выглядела в начале карьеры на канале 20 лет назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram телеведущей.

Так, 48-летняя ведущая программы ТСН опубликовала архивное видео с аккаунта "Ретро футбол Украина", датированное 1 апреля 2003 года.

В ролике юная Падалко, одетая в белую блузку и розовый пиджак, ведет программу "Проспорт".

"Я 20 лет назад", - написала она в stories. В комментариях к самому видео знаменитость добавила, что у нее в личном архиве не было этой записи.

20 лет назад: Маричка Падалко показала себя в начале карьеры (фото)

Скриншот

"Ой, спасибо! У меня нет такого", - написала Маричка.

Реакция юзеров

Пользователи сети отметили, что уже не помнят период, когда звезда вела новости на такую тематику.

  • Марічка Падалко вела новини про спорт? Нічого собі
  • Зараз це ретро
  • Пані Марічка Падалко з новин про спорт на 1+1 і починала, наскільки я пригадую...
  • До сліз

20 лет назад: Маричка Падалко показала себя в начале карьеры (фото)

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Напомним, ведущая 1+1 Падалко начала карьеру с новостей о спорте, затем вела с Юрием Горбуновым "Сніданок", детскую программу "Маричин кинозал", 16 лет была ведущей ТСН, а с конца февраля 2022 года начала работать ведущей марафона "Єдині" новости" от 1+1.

Именно она и Егор Гордеев утром 24 февраля первыми на экране сообщили, что началась полномасштабная война.

Ранее Маричка Падалко высказалась о желании уехать за границу.

Также она показала фото со взрослым сыном.

Читайте РБК-Украина в Google News
1+1 Маричка Падалко Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Зеленский приехал в Сумскую область и провел там заседание Ставки
Зеленский приехал в Сумскую область и провел там заседание Ставки