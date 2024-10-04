20 лет назад: Маричка Падалко показала себя в начале карьеры (фото)
Звезда "плюсов" Маричка Падалко показала, как выглядела в начале карьеры на канале 20 лет назад.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram телеведущей.
Так, 48-летняя ведущая программы ТСН опубликовала архивное видео с аккаунта "Ретро футбол Украина", датированное 1 апреля 2003 года.
В ролике юная Падалко, одетая в белую блузку и розовый пиджак, ведет программу "Проспорт".
"Я 20 лет назад", - написала она в stories. В комментариях к самому видео знаменитость добавила, что у нее в личном архиве не было этой записи.
Скриншот
"Ой, спасибо! У меня нет такого", - написала Маричка.
Реакция юзеров
Пользователи сети отметили, что уже не помнят период, когда звезда вела новости на такую тематику.
- Марічка Падалко вела новини про спорт? Нічого собі
- Зараз це ретро
- Пані Марічка Падалко з новин про спорт на 1+1 і починала, наскільки я пригадую...
- До сліз
Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Напомним, ведущая 1+1 Падалко начала карьеру с новостей о спорте, затем вела с Юрием Горбуновым "Сніданок", детскую программу "Маричин кинозал", 16 лет была ведущей ТСН, а с конца февраля 2022 года начала работать ведущей марафона "Єдині" новости" от 1+1.
Именно она и Егор Гордеев утром 24 февраля первыми на экране сообщили, что началась полномасштабная война.