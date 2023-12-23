Маричка Падалко бесплатно отдала свою квартиру переселенцам: "Их папа воюет"

Маричка Падалко отдала свою квартиру переселенцам

По словам телеведущей, инициатором покупки жилья стал ее муж, экс-депутат Егор Соболев, который сейчас служит в ВСУ.

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Он начал искать жилье на западе Украины. Подбирал по определенным критериям. Первое - чтобы это была историческая местность. А город Жовква, где мы купили квартиру, имеет давнюю историю. Второе - там не должно быть военных или инфраструктурных объектов", - вспомнила Маричка.

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Кроме того, наше жилье очень хорошо расположено - в одну сторону 35 км от границы с Польшей, в другую столько же километров - и ты уже во Львове. Многие местные ездят туда на работу. Это как Ирпень для Киева", - добавила она.

Избранник звезды уговаривал ее выбрать именно это жилье, аргументируя это тем, что "у нее будет инстаграмная локация".

"Помню, уговаривая меня на эту покупку, Егор рассказывал: "Там так красиво, будет у тебя инстаграм-локация. А если квартира нам не понадобится, станет твоим бизнесом - будешь сдавать". В итоге в начале вторжения туда уехали мои родители и наши дети", - поделилась телеведущая.

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Позже дети Падалко уехали в Прагу. Тогда же она решила сделать доброе дело.

"Когда я поняла, что наши девочки будут находиться какое-то время в Праге, в местном чате переселенцев спросила, хочет ли кто-то пожить в нашей квартире. И поскольку мои дети получили бесплатное жилье в Праге, семья из Никополя, которую я никогда не видела, бесплатно живет у нас", - рассказала Маричка.

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Добро должно возвращаться. Они заехали в нашу квартиру, как раз когда девушки уехали за границу. Это мама с сыном, их папа воюет. Через какое-то время она забрала к себе и своих родителей. Мы никогда не виделись, только переписываемся", - продолжила знаменитость.