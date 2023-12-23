Известный журналист сбежал из Украины во время заграничной командировки: о ком речь

Бывший ведущий "24 канала" Алексей Печий сбежал из Украины за границу во время командировки на Саммит ЕС. СМИ пишут, что журналист использовал доверие, когда получил аккредитацию на событие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " 24 канал ".

Что известно о побеге

14 и 15 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС, куда был аккредитован Алексей Печий. Когда событие завершилось, ведущий не вернулся в Украину. Только через неделю он попытался объяснить свою позицию.

В начале он подчеркнул, что свой вклад в приближающуюся победу он начал делать еще с первых минут полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Главная цель журналиста заключается не только в донесении информации, а в первую очередь в формировании отношения зрителей к определенным событиям. Весь период полномасштабной войны именно общественное мнение на Западе влияло на окончательные решения наших партнеров и союзников о дальнейшей помощи Украине. А на общественное мнение, в свою очередь, влияли журналисты", - пишет он.

После Саммита ЕС он сделал вывод, что в Украине не хватает "горизонтальной коммуникации с западным обществом".

"Я принял сложное для себя решение и осознаю, что в Украине меня ждет общественное осуждение. Впрочем, как украинский журналист, я продолжу информационную борьбу за Украину, работая с западными медиапроектами для продвижения украинской повестки дня в западном обществе", - добавил Печий.

Он также отметил, что будет помогать украинской армии независимо от того, где находится.

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Реакция коллег Алексея Изжога

Генеральный директор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко рассказал, что он неприятно поражен такими действиями журналиста. Убегая из Украины, Печей сжег все мосты, говорит Андрейко.

"Говорят "не суди и не будешь осужден". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение, готовы ли они и дальше ему верить", - подчеркнул гендиректор.

Коллега Алексея Печия ведущая 24 Канала Ирина Узловая также поделилась своей реакцией на такой поступок.

"Позиция и решение всего одного человека не отражает вклад и идеологию всего коллектива, который и мысли не должен ехать жить и бороться где-нибудь. Иногда даже в швейцарских часах может быть испорчен винтик. А жизнь всегда и каждому выставляет счет, за которым придется платить. Мы вместе, здесь, ежедневно и ежесекундно для победы, до победы и после", - сказала она.

Ведущий 24 Канала Арсен Цымбалюк подчеркнул, что Западная Европа не спасет мир, если не выстоит Украина.

"Если вдруг Украина проиграет, а такие, как Трамп, Орбан и Путин победят, придет конец всей Европе, всему цивилизованному миру в современном понимании этого слова. В таком "новом мире" вы можете навсегда забыть и о карьере, и о достатке и, скорее всего, даже свободу, потому что для "новых хозяев" этого мира вы никогда не станете своими, как бы ни пытались выпрыгивать из штанов", - сказал он.

Ведущий 24 Канала Юрий Гаврищак подчеркнул, что побег теперь уже бывшего коллеги стал абсолютным неожиданным для всех.

"Мы не осуждаем решения Алексея и не выступаем в роли судей, для этого есть время и вы, которые нам доверяли и доверяете. Но не разделяем его позиции. Ребята, которым мы пытаемся помочь в Авдеевке, под Бахмутом, на левом берегу Днепра знают", - сказал он.