Остается пюре после ужина? Приготовьте из него финские коржики

Иногда после приготовления пюре на обед или ужин, определенная часть остается - а есть холодное блюдо не хочется. Тем не менее пюре можно использовать для приготовления вкусной финской выпечки.

О том, как приготовить из пюре вкусные коржики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Что нужно для финских картофельных коржиков

Для того чтобы превратить пюре в хрустящие плоские булочки, необходимы следующие продукты:

картофельное пюре - 500 г;

колбаса вареная - 100 г;

перец болгарский (замороженный или свежий) - 40 г;

мука - 500 г;

вода - 200 мл;

дрожжи свежие - 10 г;

сахар - 0,5 ч. л.;

соль - 0,5 ч. л.;

масло - для жарки.

Как готовить картофельные коржики

Приготовить такие коржики из пюре достаточно просто. Кроме того, для начинки можно использовать не только колбасу и перец, но и помидоры, лук, грибы и зелень.

Налейте воду в глубокую миску, всыпьте соль и сахар, слегка перемешайте. Затем добавьте живые дрожжи или дрожжи быстрого действия. Снова перемешайте смесь и переложите в миску картофельное пюре.

Перед добавлением к дрожжам, пюре следует слегка подогреть, чтобы оно было комнатной температуры - но не холодным, чтобы не препятствовать действию дрожжей.

Перемешайте составляющие. Чтобы тесто было однородным, используйте картофель, чтобы растолочь комочки.

Перемените картофельное тесто до однородности (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Отставьте пюре на 15 минут, в это время приготовьте начинку. Для этого нарежьте выбранные ингредиенты на мелкие кубики - и добавьте к пюре.

Перемешайте продукты и добавьте муку в несколько этапов, каждый раз тщательно вымешивая тесто. Присыпьте мукой рабочую поверхность, выложите тесто, разделите его на две части.

Каждую часть теста раскатайте на круглый пласт толщиной несколько сантиметров. Затем разрежьте пласт на 8 треугольных кусочков, как пиццу.

Разрежьте пласт теста для паляничек (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Разогрейте в сковороде масло, выложите коржики - и обжарьте их на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до корочки.

После этого выложите их на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир, подождите, пока они остынут - и можно угощаться.