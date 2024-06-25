Торт "Тирамису" из блинов: рецепт классического десерта в новом исполнении
Наверное, каждый хоть раз пробовал тирамису - итальянский десерт с маскарпоне, какао и специальным печеньем. Однако приготовить торт с незабываемым вкусом известного десерта можно гораздо проще - с блинами.
О том, как готовить тирамису без печенья на блинах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "Рецепты от mil_alexx".
Что нужно для торта "Тирамису" из блинов
Для того чтобы приготовить торт из блинов со вкусом известного десерта, нужны следующие ингредиенты:
- маскарпоне - 250 г;
- молоко - 500 мл;
- мука - 175 г;
- какао - 35 г;
- яйца - 2 шт.;
- кофе - 60 мл;
- масло - 1 ст. л.;
- сахар обыкновенный - 1 ст. л.;
- сахарная пудра - 120 г;
- сахар "ваниль-бурбон"-15 г;
- сливки (жирность 33%) - 500 г;
- соль - щепотка.
Как готовить торт "Тирамису" из блинов
Заранее подготовьте некоторые продукты для идеальной консистенции теста и крема - например, молоко следует брать теплое, но не горячее. В то же время сливки для крема должны быть холодными.
Чтобы сделать тесто для блинчиков, перелейте в глубокую миску молоко, разбейте яйца. Слегка размешайте ингредиенты для более однородной консистенции. После этого постепенно добавьте муку, перемешивая смесь, чтобы не было комочков.
Затем добавьте к тесту соль, сахар, растительное масло, 25 г какао и примерно половину кофе. Еще раз тщательно перемешайте тесто и оставьте его постоять на 10 минут.
Разогрейте сковороду и пожарьте блины - важно не делать их слишком тонкими, ведь они будут выполнять роль коржиков для торта. Когда тесто закончится, приготовьте крем.
В глубокую тарелку переложите сыр маскарпоне, добавьте сахарную пудру и сахар-бурбон. Затем влейте в будущий крем остальной кофе. Перемешайте все составляющие до однородности.
Жирные сливки вылейте в отдельную миску и взбейте миксером в течение 3-6 минут до загустения. Добавьте сливки к сыру маскарпоне с сухими составляющими - и перемешайте до однородности.
Сложите торт "Тирамису" - выложите блинчик-основу на тарелку, смажьте кремом, выложите следующий блинчик с кремом. Повторите этот шаг до окончания ингредиентов. Для облегчения можно использовать форму для торта.
Намажьте сверху на торт крем - и присыпьте оставшимися какао. По желанию можно добавить натертый шоколад.
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