Персиковый, лавандовый и другие: трендовые идеи летнего маникюра, которые подчеркнут красоту ваших ручек
Свежий маникюр не только мгновенно улучшит настроение, но и подчеркнет ваши руки, позволит чувствовать себя еще увереннее. В этом сезоне следует обратить внимание на яркие оттенки, которые дадут вам возможность по-настоящему сиять.
На какие именно тона следует обратить внимание и почему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Насыщенный синий
Этот цвет напоминает погружение в ледяную воду в летний жаркий день. Особенно изящно он будет смотреться на ногтях короткой длины формы мягкий квадрат.
Трендовый синий маникюр (Фото: instagram.com/matejanova)
Спокойный беж
Если вы цените практичность и универсальность, присмотритесь к следующему возможному варианту. Выберите однотонное покрытие или добавьте беспроигрышный дизайн омбре - плавный переход одного оттенка в другой, как показано на снимке ниже.
Бежевый маникюр с дизайном омбре (Фото: (instagram.com/monmayernails)
Маникюр в пастельных тонах (Фото: instagram.com/the_nailatelier)
Жаркий персиковый
Это еще одна актуальная тенденция, которая не перестает радовать модниц. Поэкспериментируйте с сочетаниями дизайна и цвета, разбавив один тон другим. Кроме того, можно попробовать ассиметричное дополнение с цветами и линиями. Одну из таких идей можете видеть далее на странице.
Насыщенный персиковый маникюр (Фото: instagram.com/matejanova)
Персиковый маникюр с дизайном (Фото: instagram.com/thenaillologist)
Огненный красный
Эта тенденция переходит из сезона в сезон, и, как видим, не надоедает. А все потому, что красный - всегда уместна идея, которая мгновенно делает ваши ручки изящными и ухоженными.
Приятный лавандовый
Завершает подборку этот модный тренд, который позволит вам попробовать разные варианты покрытия. Выберите классический лавандовый или цвет с добавлением блесток. На чем бы вы не остановились, вы точно не прогадаете, ведь летом 2024 года лавандовый - настоящий хит.
Лавандовые оттенки (Фото: instagram.com/noodle_yess)
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При написании материала были использованы источники: Who What Wear, Instagram-страницы нейл-блогеров matejanova, monmayernails, the_nailatelier, thenaillologist, noodle_yess.