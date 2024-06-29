Можно ли делиться маникюрными кусачками и что может произойти с ногтями
Иногда у кого-нибудь из окружения может произойти непредсказуемая ситуация и нужно обрезать ногти. Вы можете одолжить человеку кусачки для маникюра, но такая привычка может нести в себе определенные риски.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong.
Риски совместного использования кусачек для ногтей
Американская академия дерматологии предупреждает, что ни в коем случае нельзя пользоваться кусачками для ногтей с кем-то другим.
Совместное использование может передать инфекции в ваши ногти или кожу, включая онихомизоз (грибок ногтей), стригущий лишай и микоз стопы. Вы также рискуете, когда делитесь с другими пилочками для ногтей, обувью или полотенцами.
Дерматолог Брендан Кэмп рассказал, что здоровая иммунная система может оградить от потенциальных инфекций. Но есть серьезный риск при использовании загрязненных инструментов.
Если у человека инфекция ногтей или кожи, то вероятность его распространения при пользовании кусачек составляет почти 50%.
Бактерии или грибки с большей вероятностью приведут к инфекции, если у вас есть открытый порез вокруг ногтей.
Наличие диабета или состояние, ослабляющее вашу иммунную систему, также делает вас более восприимчивыми.
Типы инфекций, распространяемых кусачками для ногтей, обычно несерьезны, если у вас не ослаблена иммунная система. Но такие проблемы, как микоз стопы и стригущий лишай, могут вызвать зуд и дискомфорт.
Кроме того, грибковые инфекции могут сделать ваши ногти на руках или ногах сухими, ломкими и обесцвеченными.
Как продезинфицировать кусачки для ногтей
Врач говорит, что нужно купить собственный набор кусачек для ногтей и не делиться им ни с кем. Это простой способ снизить риск инфекций ногтей и кожи.
Также перед каждым использованием важно продезинфицировать инструменты специальным средством или просто вымыть водой с мылом и протереть спиртом.
Большинство салонов стерилизуют свои инструменты. Обычно процесс осуществляется в специальном приборе для уничтожения микроорганизмов.
В общем, кусачки для ногтей имеют следующее:
- для удаления кутикулы и затвердевшей кожи из околоногтевых валиков
- для подстригания ногтей на руках во время маникюра
- для обрезки ногтей на ногах во время педикюра. Кусачки для вросшего ногтя на ногах относятся к педикюрным, но отличаются удлиненными лезвиями.
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