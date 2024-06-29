Можно ли делиться маникюрными кусачками и что может произойти с ногтями

Иногда у кого-нибудь из окружения может произойти непредсказуемая ситуация и нужно обрезать ногти. Вы можете одолжить человеку кусачки для маникюра, но такая привычка может нести в себе определенные риски.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong .

Риски совместного использования кусачек для ногтей

Американская академия дерматологии предупреждает, что ни в коем случае нельзя пользоваться кусачками для ногтей с кем-то другим.

Совместное использование может передать инфекции в ваши ногти или кожу, включая онихомизоз (грибок ногтей), стригущий лишай и микоз стопы. Вы также рискуете, когда делитесь с другими пилочками для ногтей, обувью или полотенцами.

Дерматолог Брендан Кэмп рассказал, что здоровая иммунная система может оградить от потенциальных инфекций. Но есть серьезный риск при использовании загрязненных инструментов.

Если у человека инфекция ногтей или кожи, то вероятность его распространения при пользовании кусачек составляет почти 50%.

Бактерии или грибки с большей вероятностью приведут к инфекции, если у вас есть открытый порез вокруг ногтей.

Наличие диабета или состояние, ослабляющее вашу иммунную систему, также делает вас более восприимчивыми.

Типы инфекций, распространяемых кусачками для ногтей, обычно несерьезны, если у вас не ослаблена иммунная система. Но такие проблемы, как микоз стопы и стригущий лишай, могут вызвать зуд и дискомфорт.

Кроме того, грибковые инфекции могут сделать ваши ногти на руках или ногах сухими, ломкими и обесцвеченными.

Как продезинфицировать кусачки для ногтей

Врач говорит, что нужно купить собственный набор кусачек для ногтей и не делиться им ни с кем. Это простой способ снизить риск инфекций ногтей и кожи.

Также перед каждым использованием важно продезинфицировать инструменты специальным средством или просто вымыть водой с мылом и протереть спиртом.

Большинство салонов стерилизуют свои инструменты. Обычно процесс осуществляется в специальном приборе для уничтожения микроорганизмов.

В общем, кусачки для ногтей имеют следующее: