Как повторить трендовый макияж Ким Кардашьян: блогерша поделилась лайфхаками (видео)
Многие модницы любят примерять на себя разные образы - это касается и одежды, и макияжа. Например, можно поэкспериментировать и сделать мейкап, как у американской телезвезды и инста-дивы Ким Кардашьян.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым в Instagram поделилась блогерша daria_piasta, рассказывает о всех лайфхаках, как его сделать.
Как повторить макияж Ким Кардашьян
Сначала необходимо нанести тональный крем. Наносим его плотным слоем и растушевываем, чтобы перекрыть все неровности на коже.
Вместо румян блогерша предлагает воспользоваться своим лайфхаком - использовать коричневую помаду. Важно: делать это нужно на не припудренный тон. Наносим на скулы и растушевываем кистью, как на видео.
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Далее наносим бронзер, который Ким Кардашьян использует довольно активно в своем макияже. Его используем для контуринга и чтобы придать лицу более загоревший вид. Наносим на скулы и затемняем периферию лица.
Центральная часть лица у Ким высветленная, поэтому берем светлый консилер. Наносим его под глаза, на спинку носа, лоб и подбородок. Тушуем все спонжиком.
Чтобы добавить блеск, используем хайлайтер - его необходимо нанести на верх скул, спинку и кончик носа.
В самом конце добавляем матирующую пудру, но наносим ее лишь там, где не были использованы сухие продукты.
Также необходимо подчеркнуть брови, которые у Ким Кардашьян очень красивые. С помощью карандаша рисуем натуральную форму.
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Межресничку также подчеркнем с помощью коричневого карандаша, растушевываем на подвижном веке кистью.
Приступаем к макияжу глаз: сверху наносим пыльно-розовый оттенок, на подвижное веко светлый оттенок, а на нижнее насыщенный коричневый. Темно-коричневым также имитируем растушеванную стрелку. В самом конце наносим тушь в несколько слоев.
Для губ используем коричневый карандаш - обводим по контуру, чтобы сделать их визуально объемнее. Затем наносим матовую помаду и сверху слегка припудриваем.
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