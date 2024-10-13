Оригинальные идеи маникюра на Хэллоуин-2024: какие дизайны в тренде
Каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах мира отмечают Хэллоуин или День всех святых. В связи с этим модницы стараются не только украсить квартиру в тематике праздника, но и подготовить жуткие образы на вечеринку.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие дизайны маникюра можно взять себе на заметку, если вы хотите выделиться из серой массы.
Самый простой вариант - покройте ногти оранжевыми и черными - традиционными цветами Хэллоуина или же полупрозрачным гель-лаком. Также на любое покрытие можно добавить забавный нейл-арт на тему праздника. Такой вариант дизайна подойдет для ногтей любой формы и длины.
Маникюр на Хэллоуин-2024 (фото: instagram.com/behindthechair_com)
Эти цвета можно скомбинировать в одном маникюре в хаотическом порядке, сделать разноцветный френч или же дополнить покрытие рисунками паутины, пауков, тыквы, летучих мышей и других тематических персонажей.
Вариант небанального дизайна (фото: instagram.com/heygreatnails)
Еще один вариант - черный френч. Как известно, классический френч - один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей. Он выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет.
Вариант на праздник и на каждый день (фото: instagram.com/nailsxmina)
Для дизайна на Хэллоуин-2024 покрываем кончик черным оттенком, а на одном или двух рисуем стекающие капельки, имитирующие кровь. Этот дизайн можно сделать и в ярко-алом оттенке.
Маникюр на Хэллоуин-2024 (фото: instagram.com/nailsbymets, instagram.com/napaznokciach, instagram.com/nailsbysmf)
Также это может быть дизайн с привидениями или летучими мышами. Их можно нарисовать от руки, с помощью стемпинга или же использовать специальные наклейки-слайдеры - все зависит от навыков вашего мастера маникюра.
Стильный маникюр на Хэллоуин (фото: instagram.com/heygreatnails, instagram.com/napaznokciach)
Еще один жуткий вариант - острые ногти-стилеты. Добиться жуткого эффекта можно с помощью градиентного дизайна, когда у основания ноготь остается светлым, а возле кончика - черным или бордовым.
Вариант маникюра на Хэллоуин (фото: instagram.com/coledoesnails)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы: coledoesnails, heygreatnails, napaznokciach, nailsbymets, napaznokciach, nailsbysmf, nailsxmina, heygreatnails, behindthechair_com.