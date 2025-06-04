Путешественник объехал весь мир и назвал "дешевые" страны, которые опустошают кошелек

Лука Пфердменгес - 23-летний немецкий путешественник, который официально посетил все страны мира. Его опыт доказывает, что во многих так называемых "дешевых" странах легко потратить гораздо больше, чем ожидаешь.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Business Insider рассказывает, как путешественник постоянно сталкивался с неожиданными расходами даже в тех странах, которые считаются доступными.

Неожиданные расходы в "дешевых" странах

Лука начал свое глобальное путешествие в 2020 году, имея за плечами 76 стран и имея цель - получить популярность в соцсетях. Из-за пандемии он был вынужден покинуть карьеру циркового артиста и использовать последние сбережения на путешествия.

Его рассказ - это полезный урок для каждого, кто планирует путешествие с ограниченным бюджетом. В начале своего путешествия Лука старался посетить те места, где можно было максимально сэкономить.

Например, в Пакистане уличная еда была действительно дешевая, однако найти комфортное жилье оказалось сложно. Чтобы получить достойные условия, приходилось платить за отель значительно больше, чем ожидал.

Похожая ситуация повторилась и в ряде африканских стран. В Южном Судане стоимость отеля в столице Джубе превышала 100 долларов за ночь, несмотря на дешевую еду.

А в Либерии добраться от аэропорта до города можно только на такси, что также требует затрат. Таким образом, страны, которые казались бюджетными, нередко оказывались финансовым вызовом.

Карибский рай, опустошающий кошелек

Путешествия на Карибские острова также стали для Луки неожиданно дорогими. Несмотря на красивые пляжи и атмосферу вечеринок, страны вроде Барбадоса или Сент-Люсии стоили слишком дорого как для перелета, так и для пребывания.

Особенно проблемным стало питание - продукты и еда имели завышенные цены. Лука признался, что в конце концов питался бубликами и арахисовым маслом.

Даже Багамы, известные своими сноркелингом и пляжами, не оправдали ожиданий по качеству пищи. Еще одним примером невыгодного направления стала Австралия. Там путешественник заплатил более 50 долларов за ночь в хостеле без кухни, а питание в кафе существенно ударяло по карману.

Худшей страной из посещенных Лука назвал Палау (фото: facebook.com/L.pferdmenges)

Где действительно выгодно путешествовать

Несмотря на финансовые трудности в отдельных странах, Лука назвал и ряд мест с отличным соотношением цены и качества. Среди них -

Мексика

Коста-Рика

Гватемала

Сальвадор

Никарагуа

Непал

Узбекистан

Казахстан

некоторые балканские страны.

Они предлагают и природную красоту, и дружелюбных людей, и приятные цены. Лука советует всегда заранее проверять стоимость жилья - это может существенно повлиять на общий бюджет путешествия.

Особенно стоит быть осторожным в пиковые туристические сезоны, когда цены взлетают вдвое или даже втрое. Также важно учитывать доступность транспорта и питания. Его главный вывод: настоящая экономия - это не столько выбор "дешевой" страны, сколько тщательное планирование.