У каждого свое "алло": как не оконфузиться по телефону с людьми из разных стран

Знали ли вы, что в Японии на звонок отвечают фразой "моши-моши", а в Италии - коротким и деловым "пронто"? В разных уголках мира правила общения по телефону очень отличаются не только языково, но и культурно.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что в одной стране считается вежливым, а в другой может быть неприемлемым при телефонных разговорах.

Египет: начни с любезностей

Приветствие: Аlо

Аlо Прощание: Il al'likaa'

В Египте телефонный разговор начинается с обмена любезностями - на это может уйти до пяти минут! Прежде чем перейти к сути, важно удостовериться, что собеседник готов слушать. Интересно, что здесь совсем не стыдно дать свой номер даже случайному знакомому на улице или в поезде.

США: не мешай другим

Приветствие: Hello, Hey

Hello, Hey Прощание: Goodbye

Американцы уважают личное пространство, поэтому в ресторане или кино следует выключать телефон. Громкие разговоры в публичном пространстве считаются дурным тоном. Также не рекомендуется звонить после 21:00, если дело не срочное - это может выглядеть как невоспитанность.

Бразилия: говори, даже если неудобно

Приветствие: Alô

Alô Прощание: Tehau

В Бразилии лучше ответить, даже если занят - иначе вас сочтут грубияном. Люди могут брать трубку даже во время встречи или в театре, хотя часто отходят в сторону. Типичная фраза во время разговора - "uh", чтобы проверить, на связи ли собеседник еще. И не удивляйтесь, если звонок начнется со слов: "Ты кто?" - это нормально.

Франция: тишина - знак уважения

Приветствие: Allô

Allô Прощание: Au revoir

Французы считают громкий телефонный разговор неприемлемым, особенно в публичных местах. Если звонок застает человека за обедом или в транспорте - он может просто не ответить. Разговор принято начинать только после выяснения, кто именно звонит.

Китай: звони, сколько нужно

Приветствие: Wèi

Wèi Прощание: Wǒ guāle

В Китае телефон - постоянный спутник. Люди отвечают в любом месте и в любое время. Если не взять трубку с первого раза - не беда: вам будут звонить еще долго. Голосовую почту здесь не используют, и даже текстовые сообщения не слишком популярны.

Туристу обязательно надо знать телефонный этикет разных стран (фото: Freepik.com)

Индия: не удивляйтесь поздним звонкам

Приветствие: Raam Raam

Raam Raam Прощание: Alavidha

После 22:00 - еще не ночь. В общественных местах здесь часто раздаются звонки, и даже в библиотеке можно услышать чей-то разговор. SMS-сообщения слишком дорогие, поэтому предпочтение отдают звонкам, даже если это не всегда удобно.

Япония: соблюдайте тишину

Приветствие: Moshi-moshi

Moshi-moshi Прощание: Ja, ne

Японцы очень строги в вопросах этикета. Разговаривать по телефону в транспорте или на улице считается неуместным. Часто можно увидеть знаки с просьбой выключить телефон. Разговоры на велосипеде или во время прогулки - тоже табу, хотя не все этого придерживаются.

Великобритания: не ешь и не жуй

Приветствие: Hello, Hiya

Hello, Hiya Прощание: Bye, Laters

В Британии вас могут посчитать невежливым, если вы будете говорить по телефону с полным ртом. Голосовая почта срабатывает через 6-10 гудков - значительно дольше, чем в США. В остальном этикет похож на американский - тишина и вежливость превыше всего.

Таиланд: отвечать обязательно

Приветствие: Haaloh

Haaloh Прощание: Sa wat dee

В Таиланде не принять звонок - настоящее неуважение. Будут звонить до последнего, пока не ответите. Место или обстоятельства не имеют значения - важно проявить уважение к собеседнику, взяв трубку.

Италия: говори коротко и по существу

Приветствие: Pronto

Pronto Прощание: Ciao

"Пронто" - это не просто приветствие, а приглашение перейти к делу. Во время коммерческих сделок телефон обязательно выключает продавец. Голосовые сообщения здесь не в моде, а если оставляете одно - укладывайтесь в полминуты.