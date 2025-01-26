Мандарин или апельсин: что полезнее для вашего здоровья?
Зима - сезон цитрусовых, и мандарины и апельсины часто становятся фаворитами на нашем столе. Но какой из этих фруктов выбрать, если хочется получить максимум пользы для здоровья?
Ответ на этот вопрос - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Мандарин: компактный фрукт с большим потенциалом
Мандарины - это не только об удобстве. Их легко очистить, а сладкий вкус делает их фаворитом среди детей и взрослых. Они богаты:
- Витамином С - важным для поддержания иммунной системы, особенно в сезон простуд.
- Витамином А - что улучшает зрение и сохраняет кожу здоровой.
- Флавоноидами - антиоксидантами, которые помогают организму бороться с воспалениями и старением клеток.
Мандарины содержат меньше кислот, чем апельсины, поэтому подходят для людей с чувствительным желудком. Кроме того, они имеют низкую калорийность - всего около 50 калорий на 100 г, что делает их идеальным вариантом для тех, кто следит за фигурой.
Апельсин: классика, которая не подводит
Апельсины давно считаются символом здоровья благодаря высокому содержанию полезных веществ. Их главные преимущества:
- Пищевые волокна, которые способствуют нормализации пищеварения, снижают уровень холестерина и обеспечивают более долгое ощущение сытости.
- Калий, который поддерживает работу сердца, регулирует артериальное давление и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Витамин С - в большом количестве (до 70 мг на 100 г), что помогает организму бороться со стрессом и укрепляет сосуды.
Кроме этого, апельсины имеют более ярко выраженный кисловатый вкус, что может освежать и заряжать энергией.
Польза для здоровья: как выбрать?
Выбор между мандаринами и апельсинами зависит от ваших потребностей:
- Выберите мандарины, если ищете быстрый и легкий перекус или имеете проблемы с желудком. Они также прекрасно подходят для детского питания.
- Остановитесь на апельсинах, если хотите длительного ощущения сытости и поддержки сердечно-сосудистой системы.
Врачи рекомендуют добавлять в свой рацион оба фрукта. Вместе они обеспечивают организм не только витаминами и микроэлементами, но и разнообразием антиоксидантов, необходимых для поддержания здоровья.
Интересные факты о цитрусовых
Один средний апельсин содержит примерно 60 калорий, а мандарин - около 45 калорий.
Мандарины являются естественным источником бромелайна - фермента, который способствует сжиганию жиров.
Апельсины помогают бороться с бессонницей благодаря содержанию магния.
В Китае мандарины символизируют достаток и благополучие, а апельсины - энергию и процветание.
Советы по потреблению
- Ешьте цитрусовые в первой половине дня - так они лучше усваиваются организмом.
- Сочетайте их с орехами или медом для вкусного и полезного перекуса.
- Используйте кожуру апельсинов или мандаринов в кулинарии - она богата эфирными маслами, которые улучшают настроение и помогают бороться со стрессом.
Кстати, назван фрукт, который категорически нельзя есть при головной боли.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты о здоровье Healthline и WebMD, издание MedicalNewsToday.
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